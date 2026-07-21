नरेंद्र मोदी 'लेम डक पंतप्रधान'; विद्यार्थ्यांना झालेल्या लाठीचार्जवरून राज ठाकरेंचा घणाघात...

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल करण्याच्या पद्धतीवरही त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. सरकारला वांगचुक यांच्या प्रकृतीची काळजी नव्हती, तर आंदोलन दडपण्याची घाई होती, असा आरोपही राज ठाकरे यांनी केला. सोशल मीडिया पोस्ट करत त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे..राज ठाकरे म्हणाले, "१८ जुलै रोजी सोनम वांगचुक यांना ज्या पद्धतीने जबरदस्तीने उचलून रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, त्यावरून सरकारची भूमिका स्पष्ट दिसते. त्यांच्या आरोग्याची काळजी असती तर अशी वागणूक दिली गेली नसती. आंदोलकांवर झालेला लाठीमार पाहता सरकारच मानसिक रुग्ण झाल्यासारखं वाटत असून त्यांनाच रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज आहे.".Renuka Chowdhury Viral Video : संसदेच्या दारात रेणुका चौधरींची धर्मेंद्र प्रधानांवर सडकून टीका; प्रधान मान खाली घालून निघून गेल्याचा व्हिडिओ व्हायरल.केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरूनही त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. "धर्मेंद्र प्रधान कोण लागून गेले आहेत की त्यांचा राजीनामा घेणं सरकारला अपमानास्पद वाटत आहे? मणिपूर हिंसाचाराच्या वेळीही अशाच प्रकारे तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांना संरक्षण देण्यात आलं होतं," असा टोला त्यांनी लगावला..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही राज ठाकरे यांनी अप्रत्यक्ष टीका केली. "पंतप्रधानांनी मुख्य मुद्दा टाळून इतर विषयांवर भाष्य केलं. सध्या त्यांची अवस्था इंग्रजीत म्हणतात तशी 'लेम डक' नेत्यासारखी दिसत आहे," असे ते म्हणाले..Uddhav Thackeray: ''वांगचूक यांना पाठिंब्यासाठी २० जुलैला दिल्लीत यावे'', उद्धव ठाकरे यांचे सर्वपक्षीय नेत्यांना आवाहन.विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारने अहंकार बाजूला ठेवून विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधावा, असे आवाहन केले. "हे आंदोलन केवळ एका परीक्षेपुरतं मर्यादित नाही. सरकारच्या कारभाराविषयी जनतेत वाढत चाललेल्या नाराजीचं ते प्रतीक आहे," असेही त्यांनी नमूद केले. श्रीलंका, अरब स्प्रिंग आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनांचा संदर्भ देत विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचं त्यांनी कौतुक केलं. मनसेचा या आंदोलनाला सुरुवातीपासून पाठिंबा असून NEETसारख्या केंद्रीकृत परीक्षांना आपण आधीपासून विरोध करत असल्याची भूमिकाही त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.