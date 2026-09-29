Raj Thackeray and Uddhav Thackeray: राज-उद्धव ठाकरे पुन्हा एकत्र मैदानात; ४ ऑक्टोबरला मुंबईत मोर्चा, हातात फक्त तिरंगा!

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद शिवतीर्थ येथे घेतली. ४ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत होणाऱ्या संयुक्त जनमोर्चाबाबत तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील SIRच्या मुद्द्यावर या पत्रकार परिषदेत ठाकरे बंधू आपली भूमिका स्पष्ट केली. निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात होणाऱ्या या मोर्चाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..४ ऑक्टोबरला भायखळ्यातून मोर्चाला सुरुवात४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी क्रुडास रिचर्डसन, क्रुडास कंपनी येथून संयुक्त मोर्चाला सुरुवात होणार आहे. मोर्चासाठी सकाळी १० वाजल्यापासून कार्यकर्ते आणि नागरिक जमा होण्यास सुरुवात होईल. गर्दी जमल्यानंतर साधारण ११ ते साडेअकराच्या दरम्यान मोर्चा पुढे निघेल. मुंबई महानगरपालिकेच्या समोर मोर्चाचे सभेत रूपांतर होणार असून, तेथे व्यासपीठाची व्यवस्था करण्यात आली आहे..निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात मोर्चाराज ठाकरे यांनी सांगितले की, हा मोर्चा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या विरोधातील नसून गेल्या काही वर्षांतील निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात आहे. निवडणूक प्रक्रियेबाबत यापूर्वीही आपण सातत्याने भूमिका मांडली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. २०१७-१८ मध्ये ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्याचा संदर्भही त्यांनी दिला.ईव्हीएमसह विविध मुद्द्यांवर सविस्तर भूमिका ४ ऑक्टोबरच्या मोर्चादरम्यान मांडली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे पत्रकार परिषदेत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्याची गरज नसल्याचे ठाकरे बंधूंनी सांगितले. मोर्चानंतर पुढील आंदोलनाची रूपरेषा काय असेल, याचा निर्णय त्यानंतर घेतला जाईल..सर्व राजकीय पक्षांना निमंत्रणया मोर्चात सर्व राजकीय पक्षांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनाही या मोर्चात सहभागी व्हायचे असल्यास त्यांचे स्वागत असल्याचे सांगण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेससह विविध पक्षांना औपचारिक निमंत्रण दिले जाणार असून, त्यासाठी पत्राऐवजी संबंधित नेत्यांना फोन करून संपर्क साधला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले..Jan Shatabdi: जनशताब्दी एक्स्प्रेसमध्ये तांत्रिक बिघाड, 3 तासांपासून एकाच ठिकाणी ठप्प; प्रवाशांचा खोळंबा .मोर्चात पक्षांचे झेंडे नाहीतया आंदोलनात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा वापरला जाणार नाही. सहभागींच्या हातात केवळ तिरंगा असेल. हा मुद्दा लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणाशी संबंधित असल्याचे ठाकरे बंधूंनी सांगितले. विविध राजकीय पक्षांकडून स्वतंत्रपणे होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये स्पर्धा नसून, प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने जनजागृती करावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली..कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला पाठिंबाकॉक्रोच जनता पार्टीच्या केलेल्या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. यापूर्वी जंतरमंतरवर झालेल्या आंदोलनालाही पाठिंबा दिल्याचे नमूद करण्यात आले. लोकशाहीच्या मुद्द्यावर आंदोलन करणाऱ्यांना साथ देण्याची भूमिका कायम राहील, मात्र प्रत्येक आंदोलनाच्या व्यासपीठावर प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आवश्यक नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..४ ऑक्टोबरनंतर पुढील दिशा ठरणार४ ऑक्टोबरच्या मोर्चानंतर पुढील भूमिका ठरवली जाईल, असे ठाकरे बंधूंनी स्पष्ट केले. आवश्यक वाटल्यास पुढे सर्वांना एकत्र घेऊन मोठे आंदोलन उभारण्याबाबतही विचार केला जाईल, असे सांगण्यात आले. देशपातळीवरही या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असून, इंडिया आघाडीची बैठक होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले. विविध नेत्यांमध्ये या विषयावर संवाद सुरू असून, एकत्रितपणे लढा देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेही पुढाकार घेत असल्याचे सांगण्यात आले..Mumbai Protest: मुंबईत मातंग समाज आक्रमक! अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाच्या समर्थनात उग्र आंदोलन, पोलिसांचा लाठीचार्ज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.