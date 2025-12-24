Raj Thackeray : माझ्याकडे खूप व्हिडिओ, राज ठाकरेंचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना इशारा, नेमकं काय म्हणाले?

Thackeray Brothers Alliance : राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे या भावांची अर्थात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाची युती आज जाहीर झाली. यावेळी उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांवर तुफान टोलेबाजी केली, राज ठाकरे यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनाही इशारा दिला. ठाकरे यांनी यावेळी एका मुख्यमंत्र्यांच्या अल्लाह हाफिज बोलतानाच्या कथित व्हिडिओचा उल्लेख करत टीका केली. राज ठाकरे यांनी त्यांच्याकडे असे अनेक व्हिडिओ असल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोटही यावेळी केला..तुम्हाला बळ म्हणजे मुस्लिम राजकारणाला बळ असं म्हटलं जाते आहे, असा सवाल एका पत्रकाराने करताच राज ठाकरे म्हणाले की, मला वाटतं मुख्यमंत्र्यांचा एक व्हिडिओ फिरतोय ज्यात ते अल्लाह हाफिज म्हणताना दिसताहेत. त्यामुळे त्यांनी या गोष्टी सांगू नयेत. माझ्याकडे असे खूप व्हिडिओ असा इशाराच त्यांनी दिला..तुम्ही पुन्हा ते व्हिडिओ लावणार का असा सवाल पत्रकारांनी केला यावर राज ठाकरे म्हणाले की, ते काय बोलतात यावर माझे व्हिडिओ तयार असतील. राज ठाकरेंच्या या विधानानंतर त्यांनी एक प्रकारे इशाराच दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे..Girish Mahajan : ठाकरे ब्रॅन्ड नामशेष झाला, आगामी निवडणुकीत बॅन्ड वाजणार; गिरीश महाजन यांची घणाघाती टीका.राज ठाकरे यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, भाजपला काय हवे, ते भाजपने पाहावे. आम्हाला मराठी माणसाला काय हवे ते आम्ही पाहतो आहोत. महाराष्ट्र प्रेमी कोणताही पक्ष किंवा संघटनेचे लोक या युतीत सहभागी होऊ शकतात, ज्यात भाजपातील काही अस्सल मराठी लोकांचाही समावेश असू शकतो असे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.