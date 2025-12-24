मुंबई

Raj Thackeray : माझ्याकडे खूप व्हिडिओ, राज ठाकरेंचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना इशारा, नेमकं काय म्हणाले?

Maharashtra Politics : “माझ्याकडे असे अनेक व्हिडिओ आहेत,” असा खळबळजनक दावा राज ठाकरेंनी केला. “ते काय बोलतात त्यावर माझे व्हिडिओ तयार असतील,” असेही राज ठाकरेंनी स्पष्ट केले. त्यांनी महाराष्ट्रप्रेमी सर्व घटकांना युतीत येण्याचे आवाहन केले.
Raj Thackeray addressing the media during the announcement of the MNS–Shiv Sena (UBT) alliance, issuing a warning to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis over alleged video clips.

Raj Thackeray addressing the media during the announcement of the MNS–Shiv Sena (UBT) alliance, issuing a warning to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis over alleged video clips.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Thackeray Brothers Alliance : राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे या भावांची अर्थात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाची युती आज जाहीर झाली. यावेळी उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांवर तुफान टोलेबाजी केली, राज ठाकरे यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनाही इशारा दिला. ठाकरे यांनी यावेळी एका मुख्यमंत्र्यांच्या अल्लाह हाफिज बोलतानाच्या कथित व्हिडिओचा उल्लेख करत टीका केली. राज ठाकरे यांनी त्यांच्याकडे असे अनेक व्हिडिओ असल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोटही यावेळी केला.

Loading content, please wait...
Bjp
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
mns
bmc election
shivsena
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com