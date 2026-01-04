Raj Thackeray: महाराष्ट्राचे ‘यूपी-बिहार’ करणे थांबवा: राज ठाकरे; सत्तेचा अमरपट्टा कोणालाही मिळालेला नाही!

मुंबई: ‘‘ सध्याचे राज्यातील राजकीय वातावरण दूषित झाले असून उत्तर प्रदेश-बिहार बनण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य असून त्याचे ‘यूपी-बिहार’ करणे थांबवावे,’’ असा इशारा राज ठाकरे यांनी रविवारी दिला. सत्तेचा अमरपट्टा कोणालाही मिळालेला नाही, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .राज्यभरातील महापालिकांच्या निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापले असतानाच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे दोन्ही बंधू संयुक्त वचननामा प्रकाशित केला. यावेळी राज बोलत होते. ते म्हणाले, की राज्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राचे वाटोळे करून टाकले आहे. हीच पद्धत राहिली तर महाराष्ट्रातील राजकारणात येणाऱ्या नव्या पिढीची विचारसरणी बदलणे भवितव्यासाठी घातक होईल. राज्यात बिनविरोध निवडणुका घेण्याचा प्रकार हा बंगालच्या पद्धतीचा असून, तेव्हा भाजप न्यायालयात गेला होता, आता मात्र तोच पक्ष शांत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. सर्व पक्षांनी लोकशाहीचा सन्मान राखण्याचे आवाहनही त्यांनी केले..२० वर्षांनी शिवसेना भवनातराज ठाकरे म्हणाले, की तब्बल २० वर्षांनंतर शिवसेना भवनात आलो. टीव्हीवरील बातम्या बघताना, वीस वर्षानंतर जेलमधून सुटून आलो, अशी भावना मनात आली. वीस वर्षानंतरचे शिवसेना भवन बघतो आहे. परंतु, माझ्या मनात जुन्या शिवसेनाभवनबद्दल अनेक आठवणी रोमांचक आणि आनंददायी आहेत. १९७७ मध्ये हे भवन झाले आणि त्याच वर्षी जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आल्यावर येथे दगडफेक झाली होती, असे सांगत राज यांनी जुन्या स्मृतींना उजाळा दिला..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...मुंबईकरांना आश्वासनेप्रत्येक कुटुंबाला १०० युनिट वीज मोफतघरकाम करणाऱ्या महिलांना दरमहा १,५०० रुपये सन्मान निधीमहिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी ''बेस्ट'' बस प्रवास पूर्णपणे मोफत असेल.कष्टकरी वर्गासाठी केवळ १० रुपयांत नाश्ता आणि जेवण देणारी ''माँसाहेब किचन'' प्रत्येक विभागात सुरू केली जातील.मराठी माणसांसाठी मुंबईत एक लाख घरांचे आश्वासन७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून पूर्ण सूट दिली जाईल,महापालिकेचे स्वतःचे स्वतंत्र गृहनिर्माण प्राधिकरण स्थापन करणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.