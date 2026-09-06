मुंबई

Ganeshotsav Raj Thackeray : गणेशोत्सवात दंगलींचा कट? ‘मुंबईत झलक दिसली’; राज ठाकरेंचा खळबळजनक इशारा

Ganeshotsav riots warning : गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईसह महाराष्ट्रात जाणीवपूर्वक दंगली घडवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, असा खळबळजनक दावा राज ठाकरे यांनी केला. हिंदू आणि मुस्लिम समाजाने सतर्क राहावे, असेही त्यांनी म्हटले.
Ganeshotsav Raj Thackeray riots warning

Ganeshotsav Raj Thackeray riots warning

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Raj Thackeray Ganeshotsav : गणेशोत्सवाच्या काळात महाराष्ट्रासह मुंबईत जाणीवपूर्वक दंगली घडवण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील सुजाण नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केले. ते ठाणे येथे बोलत होते.

Loading content, please wait...
Raj Thackeray
maharashtra
mns
mns party
Ganeshotsav
MNS Chief Raj Thackeray
gauri ganpati
pune ganpati festival
MNS movement
Raj Thackeray criticism
Marathi News Esakal
www.esakal.com