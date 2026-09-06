Ganeshotsav Raj Thackeray : गणेशोत्सवात दंगलींचा कट? ‘मुंबईत झलक दिसली’; राज ठाकरेंचा खळबळजनक इशारा

Raj Thackeray Ganeshotsav : गणेशोत्सवाच्या काळात महाराष्ट्रासह मुंबईत जाणीवपूर्वक दंगली घडवण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील सुजाण नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केले. ते ठाणे येथे बोलत होते..राज ठाकरे म्हणाले, देशातील बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, उद्योग बाहेर जाणे, नीट घोटाळा यांसारखे गंभीर प्रश्न चर्चेत येऊ नयेत, यासाठी जनतेला धर्माच्या मुद्द्यांमध्ये गुंतवले जात आहे. मूळ प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी नागरिकांना धर्मांध बनवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.गणेशोत्सवाच्या काळात दंगली घडवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्याची झलक मुंबईत आताच पाहायला मिळाली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या गणपती उत्सवात काही संशयास्पद हालचाली किंवा दंगली घडवण्याचा प्रयत्न दिसल्यास नागरिकांनी वेळीच सावध व्हावे, असे राज ठाकरे म्हणाले..देशातील परिस्थितीवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, आर्थिक परिस्थिती ढासळत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे. उद्योग आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी धार्मिक मुद्दे पुढे आणले जात आहेत. जंगलतोड, जमिनींचे प्रश्न, शाळांच्या परिसरातील ड्रग्ज आणि मतदार याद्यांमधील नावांबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत; मात्र याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले..Raj Thackeray Video: अंगाला भस्म अन् कुरळ्या केसांचा बाबा... ; राज ठाकरेंचे हावभाव चर्चेत, नाव न घेता कुणाला टोला?.नवी मुंबईतील हिंदी भाषिक संमेलनावरही राज ठाकरे यांनी टीका केली. मुद्दाम अमराठी लोकांना बोलायला लावले जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हिंदीवरही टोला लगावला.सण-उत्सव आनंदाने साजरे करा; मात्र धर्मांध होऊ नका, असे आवाहनही त्यांनी केले. डीजे आणि लाऊडस्पीकरच्या अतिवापरावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. धर्मांधपणा समाजासाठी घातक ठरेल. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात नागरिकांनी संयम आणि सतर्कता बाळगावी, असे राज ठाकरे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.