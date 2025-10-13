MNS च्या ताकदीमुळे उद्धव ठाकरेंचा मार्ग मोकळा होणार! राज ठाकरेंचा BMC च्या ३०% जागांवर प्रभाव; सत्तापालटाची नवी समीकरणं जुळणार

ठाकरे बंधूंमधील जवळीक पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. सलग दुसऱ्या रविवारी (१२ ऑक्टोबर) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी त्यांच्या आईसह उद्धव ठाकरे यांचे निवासस्थान, मातोश्री येथे भेट दिली. तीन महिन्यांतील ही त्यांची सहावी भेट होती. ज्यामुळे आगामी बीएमसी निवडणुकीसाठी दोघांमध्ये राजकीय युती होऊ शकते, अशा चर्चेला अजून बळकटी मिळाल्याचे दिसून आले आहे..या बैठकीची वेळ देखील महत्त्वाची आहे. कारण उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने (UBT) अलीकडेच राज ठाकरेंच्या मनसेशी संभाव्य युतीचे सकारात्मक संकेत दिले आहेत. गेल्या आठवड्यातील बैठकीनंतर, शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ही एक राजकीय बैठक होती. वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत..Sanjay Raut : मोठी बातमी! संजय राऊतांची प्रकृती अचानक बिघडली, फोर्टीस रुग्णालयात दाखल.तर दुसरीकडे राज ठाकरे यांनी विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत फारसा प्रभाव पाडला नसला तरी, मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) त्यांच्या पक्षाची स्थिती मजबूत आहे. मुंबईतील २२७ पैकी ६७ वॉर्डमध्ये मनसेची मजबूत पकड आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांवरून असे दिसून येते की, महाविकास आघाडी (महाविकास आघाडी) ३९ वॉर्डमध्ये आघाडीवर होती. तर भाजप-शिंदे युती (महायुती) २८ वॉर्डमध्ये पुढे होती..त्यामुळे, जर उद्धव ठाकरे राज ठाकरेंसोबत सामील झाले तर महाविकास आघाडीची स्थिती केवळ मजबूत होणार नाही तर काही वॉर्डांमध्ये भाजप युतीलाही सत्ता पालटण्याची क्षमता असेल. वरळी, दादर, माहिम, घाटकोपर, विक्रोळी आणि मालाड यासारख्या मराठी बहुल भागात मनसेचा प्रभाव विशेषतः मजबूत आहे. या भागात मनसेला अनेकदा एमव्हीए उमेदवारांपेक्षा समान किंवा जास्त मते मिळाली आहेत. अहवाल असे दर्शवतात की, मनसेचा थेट १२३ वॉर्डांवर प्रभाव आहे..राज ठाकरेंना हवी कॉंग्रेसची साथ ? ठाकरे सेनेच्या बड्या नेत्याने सांगितली खळबळजनक माहिती....राज ठाकरे यांचे हिंदुत्वाचे आवाहन आणि उद्धव ठाकरे यांची पारंपारिक मराठी व्होट बँक एकत्र आल्याने भाजपच्या रणनीतीवर दबाव येईल. जर हे दोन्ही भाऊ एकत्र आले तर शिवसेना आणि मनसेमधील मराठी मतदारांचे एकत्रीकरण थेट भाजपला हानी पोहोचवू शकते. एकंदरीत, ठाकरे बंधूंच्या सभांनी महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे बीएमसी निवडणूक एकत्र लढवतील की फक्त बैठकांपुरती मर्यादित राहतील याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.