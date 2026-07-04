Raj Thackeray Letter : बाळासाहेब, पवार साहेब, महाजन यांनी कोणालाच पाठीशी घातल नाही; राज ठाकरेंची फडणवीसांवर 'सत्तेचा माज, मौनावर' कठोर शब्दांत टीका

Raj Thackeray Letter : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खुले पत्र लिहून राज्यातील राजकीय घडामोडी, सत्ताधाऱ्यांची भूमिका आणि सार्वजनिक जीवनातील संवेदनशीलतेच्या मुद्द्यावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांच्या वर्तनावर कारवाई होत नसल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..राज ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना सत्तेचा माज आल्याची भावना देशभरातील लोकांमध्ये निर्माण झाली असून, त्याच प्रवृत्तीचा प्रभाव आता महाराष्ट्रातही दिसू लागला आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण हे नेहमीच संयम, विचार आणि सुसंस्कृत परंपरेसाठी ओळखले जात होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत त्या प्रतिमेला धक्का बसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..पत्रात त्यांनी एका आमदार आणि पदाधिकाऱ्याच्या वर्तनाचा उल्लेख करत, लोकांच्या मृत्यूवर हसण्यासारख्या घटनांवर कोणतीही कठोर कारवाई होत नसल्याची टीका केली आहे. अशा प्रकारांमुळे सत्ताधाऱ्यांमध्ये जबाबदारीची भावना कमी होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून राज ठाकरे यांनी, "तुम्ही संवेदनशील आणि सुसंस्कृत मुख्यमंत्री आहात, अशी महाराष्ट्राची अपेक्षा होती. मात्र, अशा घटनांवर तुमच्याकडून साधा खेदही व्यक्त होत नसल्याने तुमच्या संवेदनशीलतेबाबत शंका निर्माण होते," असे म्हटले आहे..Devendra Fadnavis Cabinet Instructions : सार्वजनिक वाहतूक, विमान प्रवासावर मंत्र्यांना बंधणे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळाला सूचना.मी गेली ३७ वर्ष राजकारणात सक्रिय आहे. या काळात महाराष्ट्रात एखाद्या नेत्याकडून प्रमाद घडला, चूक झाली तर तो स्वपक्षाचा आहे म्हणून त्याच्या चुकांवर त्यावेळच्या राज्यातील नेत्यांनी कधी पांघरूण घातलंय असं झालं नाही. बाळासाहेब असोत, पवार साहेब असोत की प्रमोदजी असोत किंवा कोणीही असोत, म्हणून महाराष्ट्राचं राजकारण वेगळं आहे अशी देशभर प्रतिमा होती. राज ठाकरे यांनी पत्रात सध्याच्या मंत्र्यांच्या आणि नेत्यांच्या बेताल वक्तव्यांवरही नाराजी व्यक्त केली आहे. "तुमच्या मौनामुळेच संबंधितांना पुन्हा तशाच प्रकारचे वर्तन करण्याचे धैर्य मिळत आहे," असा आरोप त्यांनी केला..पत्राच्या शेवटी त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी स्पष्ट संदेश देण्याची गरज व्यक्त केली आहे. अन्यथा, "स्वकीयांच्या चुका पाठीशी घालणारे मुख्यमंत्री" अशी प्रतिमा निर्माण होईल आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात चुकीचे पायंडे पडतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. "तुम्ही सुज्ञ आहात. तुमच्याकडून अपेक्षा आहेत," अशा शब्दांत राज ठाकरे यांनी पत्राचा समारोप केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.