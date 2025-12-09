उंच इमारत, १०२० खाटा, अत्याधुनिक सुविधा... मुंबईतील 'हे' मोठे रुग्णालय आधुनिक सुपर-स्पेशालिटी केंद्र बनणार, वाचा ५७३ कोटींचा मेगा प्रकल्प

मुंबई : पूर्व उपनगरातील सर्वात मोठे रुग्णालय म्हणून ओळखले जाणारे राजावाडी येथील सेठ व्ही.सी. गांधी आणि एम.ए. व्होरा महानगरपालिका जनरल हॉस्पिटल देखील सर्वात जास्त गर्दीचे आहे. शहराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नूतनीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. येत्या काही वर्षांत सर्व आवश्यक सुविधांसह एक मोठे रुग्णालय उघडले जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील काही वर्षांत रुग्णालयात १,०२० खाटांची व्यवस्था केली जाणार आहे..संपूर्ण रुग्णालय ५७३,४४१,५०० रुपये खर्चून बांधले जाणार आहे. या रुग्णालयाला सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालय म्हणून घोषित केले जाईल. ज्यामध्ये सर्व सुविधा उपलब्ध असतील. संपूर्ण रुग्णालयाची इमारत १२ मजली उंच असेल. ज्यामध्ये तळमजला देखील समाविष्ट असेल. संपूर्ण रुग्णालयाचे बांधकाम दोन टप्प्यात करण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी जागा मोकळी करण्यात आली आहे, जी ३४,४५७.७० चौरस मीटर व्यापते. बांधकाम सुरू झाले आहे आणि पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर, ६०० खाटांचे रुग्णालय उघडले जाईल..Mumbai News: पुराच्या संकटावर कायमचा तोडगा! महापालिकेने आखली नवी योजना; जाणून घ्या सविस्तर.महत्त्वाचे म्हणजे, नवीन रुग्णालय इमारतीच्या बांधकामासाठी रुग्णालयातील कोणत्याही विद्यमान सुविधा बंद करण्यात आलेल्या नाहीत. उपलब्ध जागा आणि सुविधांसाठी रुग्णालय संकुलात निदान केंद्रे आणि वॉर्ड स्थलांतरित करण्यात आले आहेत. राजावाडी रुग्णालयाचे नूतनीकरण केले जात आहे. नवीन १२ मजली इमारती बांधल्या जात आहेत. हे पूर्व उपनगरातील एक सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालय असेल, ज्यामध्ये सर्व सुविधा असतील. बांधकामासाठी एकही वॉर्ड बंद केलेला नाही. संपूर्ण रुग्णालय दोन टप्प्यात बांधले जाईल. आम्ही शक्य तितक्या लवकर रुग्णालय पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू.- पराग शाह, स्थानिक आमदार.सध्या, पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू झाले आहे जे ३० महिन्यांत पूर्ण करायचे आहे तर दुसरा आणि शेवटचा टप्पा नंतर पूर्ण होईल. एकूणच, संपूर्ण रुग्णालय नवीन बांधकामासह सुरू करण्यासाठी ६० महिने लागतील. सध्या, सर्व सुविधांसह ५९६ खाटांचे रुग्णालय आहे जे आवश्यकतेनुसार खूपच कमी आहे. येत्या काळात, रुग्णालयाच्या आत सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. पहिल्या टप्प्यात, कॅथ लॅब, कार्डियाक, आयसीयू सुरू केले जातील. दुसरा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर, संपूर्ण रुग्णालय सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल म्हणून काम करण्यास सुरुवात करेल. कृपया लक्षात घ्या की मुलुंड, विक्रोळी, भांडुप, शिवाजी नगर, मानखुर्द आणि घाटकोपर येथे फक्त एकच मोठे रुग्णालय आहे..मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढला! वाघ-बिबट्या हल्ले ‘राज्य आपत्ती’ घोषित; पीडितांना मिळणार सरकारी नोकरी, सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.