उंच इमारत, १०२० खाटा, अत्याधुनिक सुविधा... मुंबईतील 'हे' मोठे रुग्णालय आधुनिक सुपर-स्पेशालिटी केंद्र बनणार, वाचा ५७३ कोटींचा मेगा प्रकल्प

Rajawadi Hospital Renovation News: घाटकोपरच्या राजावाडी रुग्णालयाचे नूतनीकरण ५७३ कोटी रुपये खर्चून सुरू झाले आहे. आता १२ मजली सुपर-स्पेशालिटी इमारत दोन टप्प्यात बांधली जाईल.
मुंबई : पूर्व उपनगरातील सर्वात मोठे रुग्णालय म्हणून ओळखले जाणारे राजावाडी येथील सेठ व्ही.सी. गांधी आणि एम.ए. व्होरा महानगरपालिका जनरल हॉस्पिटल देखील सर्वात जास्त गर्दीचे आहे. शहराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नूतनीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. येत्या काही वर्षांत सर्व आवश्यक सुविधांसह एक मोठे रुग्णालय उघडले जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील काही वर्षांत रुग्णालयात १,०२० खाटांची व्यवस्था केली जाणार आहे.

