Raju Patil: इंधन शुल्कात घट, पण दर स्थिरच; केंद्र सरकारच्या निर्णयाने नागरिकांना दिलासा नाहीच, राजू पाटलांचा घणाघात

डोंबिवली : पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात जाहीर करूनही प्रत्यक्षात इंधन दरात कोणतीही घट न झाल्याने मनसे नेते राजू पाटील यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. ग्राहकांना दिलासा देण्याऐवजी इंधन कंपन्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठीच ही कपात करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी समाज माध्यमातून एक्स पोस्ट द्वारे केला आहे..मनसे नेते राजू पाटील यांनी आपल्या एक्स पोस्ट मध्ये नमूद केले की, उत्पादन शुल्कात सुमारे ९० रुपयांची कपात करण्यात आली असली तरी त्याचा थेट फायदा नागरिकांना झालेला दिसत नाही. उलट पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिरच राहिल्याने सामान्य नागरिकांच्या खर्चात कोणतीही दिलासादायक घट झालेली नाही. त्यामुळे या निर्णयामागील हेतूवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..सध्याच्या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरातील चढ-उतार, तसेच देशांतर्गत महागाईचा वाढता ताण लक्षात घेता इंधन दर हा संवेदनशील विषय ठरला आहे. अशा वेळी उत्पादन शुल्कात कपात करूनही दर कमी न होणे ही बाब नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारी ठरत आहे. पाटील यांनी सूचित केल्याप्रमाणे, इंधन कंपन्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी आणि त्यांना दरवाढ रोखून ठेवता यावी यासाठी ही कपात करण्यात आली असावी, अशी चर्चा सुरू झाली आहे..याशिवाय, आगामी पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इंधन दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे. निवडणुकीपूर्वी दरवाढ टाळण्यासाठी सरकारकडून अशी पावले उचलली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला..दरम्यान, इंधन दरातील बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर होत असल्याने या प्रश्नावर सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, तसेच कपातीचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवावा, अशी मागणीही पाटील यांनी केली आहे.