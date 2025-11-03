Raju Patil: भाजपचं प्रेम फक्त निवडणुकीपुरतं, इफ्तार पार्टीवरून राजू पाटील यांचा टोला

डोंबिवली : “भाजपाचं आगरी-कोळी-भूमिपुत्र प्रेम आणि समाजांवरील स्नेह फक्त निवडणुकीपुरताच मर्यादित आहे,” असा थेट घणाघात मनसे नेते आणि माजी आमदार राजू पाटील यांनी केला आहे. नुकत्याच मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी आयोजित केलेल्या इफ्तार पार्टीचा फोटो शेअर करून त्यांनी भाजपच्या “सामाजिक प्रेमाचं राजकारण” असा उल्लेख करत टोला लगावला आहे..राजू पाटील यांनी सोशल मीडियावर शेलार यांच्या इफ्तार पार्टीचा फोटो पोस्ट करत म्हटलं, “इफ्तार असो वा गणपती, निवडणुका आल्या की सर्व समाज आठवतो; पण सत्तेत गेल्यावर तेच समाज विसरले जातात.” या पोस्टनंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, पाटील यांनी अलीकडेच भाजपवर केलेल्या तीव्र विधानांच्या पार्श्वभूमीवर या पोस्टला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अलीकडेच त्यांनी “भाजपाचं आगरी-कोळी-भूमिपुत्र प्रेम फक्त निवडणुकीपुरतं” असे म्हणत २७ गावांच्या प्रश्नावरून भाजपला जबाबदार धरले होते. त्यांनी म्हटलं होतं.Mumbai News: मुंबई सेंट्रल एसटी स्थानक राज्यात अव्वल; स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक’ उपक्रमात मानाचा तुरा.“कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून 27 गावं वगळणार असं सांगून संघर्ष समितीचे सदस्य भाजपाच्या तिकिटावर निवडून आणले. त्या गावांच्या विकासासाठी 6 हजार 500 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचं आश्वासन दिलं, पण आजतागायत एक छदामही दिला नाही. एवढाच प्रेमाचा पुळका असेल, तर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचं नाव का देत नाहीत?”.राजू पाटील यांनी भाजपच्या अंतर्गत राजकारणावरही सूचक टीका करत म्हटलं की, “दुबार मतदार असोत वा राजकीय यादीतील फेरफार त्यावरूनच स्वतःच्या मंत्र्यालाच अडचणीत आणून मंत्रिपदावर डोळा ठेवला जातो.”.Mumbai Metro: भुयारी मेट्रोला उदंड प्रतिसाद! महिनाभरात ३८ लाख मुंबईकरांचा प्रवास .इफ्तार पार्टीच्या निमित्ताने त्यांनी पुन्हा एकदा भाजपच्या “समावेशक प्रतिमेवर” प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. त्यांच्या पोस्टला सोशल मीडियावर मनसे कार्यकर्त्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत असून, “राजू पाटील पुन्हा एकदा भाजपला नेमकं तिथंच भिडले” अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भाजपकडून या टीकेवर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.