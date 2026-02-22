मुंबई

Rajya Sabha Election: राज्यसभेच्या जागेवर ठाकरेंचा दावा भक्कम, संख्याबळ जास्त; कुणाला संधी?

Rajya Sabha Election Voting: राज्यसभेच्या ३७ जागांसाठी १६ मार्च रोजी मतदान होणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक संख्याबळ हे ठाकरे शिवसेनेचे असल्याची माहिती आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : महाविकास आघाडीच्या वाट्याला आलेली एकमेव राज्यसभेच्या जागेवर शिवसेना (यूबीटी) पक्षाने जोरदार दावा केल्याने आता पक्षाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी देखील पक्षाच्या निर्णयाच्या बाहेर नसल्याचे सांगत हात वर केले आहेत.

