Rajya Sabha Election: राज्यसभेच्या जागेवर ठाकरेंचा दावा भक्कम, संख्याबळ जास्त; कुणाला संधी?

मुंबई : महाविकास आघाडीच्या वाट्याला आलेली एकमेव राज्यसभेच्या जागेवर शिवसेना (यूबीटी) पक्षाने जोरदार दावा केल्याने आता पक्षाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी देखील पक्षाच्या निर्णयाच्या बाहेर नसल्याचे सांगत हात वर केले आहेत..शिवसेना (युबीटी) नेते आदित्य ठाकरे यांनी राज्यसभेच्या जागेवर दावा करीत ही जागा शिवसेनेचीच असल्याचे स्पष्ट मत मांडले. शिवसेनेचे (युबीटी) आमदार, खासदारांनीही ही जागा शिवसेनेची आहे आणि ती शिवसेनेकडेच राहिली पाहिजे असे मत व्यक्त केले असल्याचे ते म्हणाले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याविषयी आदरच असल्याचे सांगताना त्यांनी राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावरही बोट ठेवले..राज्यसभेच्या ३७ जागांसाठी १६ मार्च रोजी मतदान होणार आहे. राज्यातील सात रिक्त जागांपैकी एक जागा ही महाविकास आघाडीच्या वाट्याला आली असून यामध्ये सर्वाधिक संख्याबळ हे शिवसेनेचे (युबीटी) आहे. त्यामुळे या जागेवर आता शिवसेनेकडून (युबीटी) दावा करण्यात येत आहे. याबाबत आदित्य ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर पुन्हा एकदा भूमिका मांडली. यावेळी विशेष म्हणजे त्यांनी राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत मत मांडले..व्यक्ती म्हणून शरद पवारांसोबत आदर आहे, मात्र आम्ही पक्ष म्हणून बोलत आहोत. दोन पक्षांचा विचार केला तर आता सध्या महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे, कोणत्या ठिकाणी युती आणि कोणत्या आघाड्या आहेत. यावर सुद्धा जरा लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. दुसरे म्हणजे ही जी काही चर्चा होईल, ती 'मातोश्री'वर होणे गरजेचे आहे. काँग्रेससोबत सुद्धा चर्चा करणे गरजेचे आहे. सर्व राजकारण बघत असताना, मतांची समीकरणे बघत असताना, संख्याबळ पाहता आमचा राज्यसभेच्या जागेवर ठाम दावा असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी अधोरेखित केले..पक्षाच्या भूमिकेशी बांधील ः राऊतसंजय राऊत यांनी याआधी राज्यसभेसाठी शरद पवार यांच्या नाव सूचित केले होतेे. मात्र आदित्य ठाकरे यांच्या भूमिकेबाबत विचारले असता त्यांनी आपण पक्षाच्या निर्णयाबाबत बांधील असल्याचे स्पष्ट केले. शरद पवार जर उभे राहिले तर काय हा प्रश्न आहे. पण उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातून कोणाला उमेदवारी दिली तर त्यांना निवडून आणणे हे आमच्या सर्वांचे काम आहे. पण जर शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याने इच्छा व्यक्त केली तर त्यावर चर्चा करावी लागेल. इतकेच आपण बोललो, कोणाचे नाव घेतलेले नाही. पक्षाच्या भूमिकेशी बांधील आहे, असे संजय राऊत म्हणाले..