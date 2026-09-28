मुंबई

'आई, चपाती-भाजी बनवून ठेव...' कुटुंबाशी झालेल्या संवादानंतर भाविनच्या मृत्यूची बातमी

Mumbai Gas Leak Death: मुंबईतील राम मंदिर परिसरात रासायनिक वास पसरल्याने गुदमरुन दोघांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Ram Mandir chemical odor spread in toilet case

Ram Mandir chemical odor spread in toilet case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : 'आई, चपाती-भाजी बनवून ठेव, मी सकाळी घरी येतो. काळजी करू नकोस...' शनिवारी रात्री १८ वर्षीय भाविन देसाईने आईला केलेला हा फोन त्याच्या आयुष्यातील शेवटचा संवाद ठरला. सकाळी भाविन घरी येण्याऐवजी त्याच्या मृत्यूची बातमी आल्याने घरातील आनंदाचे वातावरण शोकाकुल झाले.

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