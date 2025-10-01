Navi Mumbai Airport: लढ्यावेळी बाळ्यामामा कुठे होते? विमानतळाला दिबांचे नाव देण्यासंदर्भात रामशेठ ठाकूर यांचा सवाल

पनवेल : ‘‘लोकनेते दि. बा. पाटील प्रकल्पग्रस्त स्थानिकांचे दैवत आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला त्यांचे नाव द्यावे, या भावनेतून गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वपक्षीय लढा उभारण्यात आला आहे. सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने गेल्या पाच वर्षांत असंख्य आंदोलने केली..या लढ्याला जनतेचा व्यापक पाठिंबा असताना अचानक खासदार सुरेश ऊर्फ बाळ्यामामा म्हात्रे यांची घुसखोरी सुरू झाली आहे. हा लढा सुरू असताना बाळ्यामामा म्हात्रे कुठे होते,’’ असा सवाल उपस्थित करून लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली..Mhada House Lottery: अखेर ठरलं! म्हाडाच्या ५ हजाराहून अधिक घरांची सोडत, 'या' तारखेला लागणार निकाल .सुरेश म्हात्रे आमच्या विभागाचे खासदारच नाहीत. त्यामुळे त्यांना या लढ्याचे महत्त्व व इतिहास माहिती नाही. फक्त श्रेय घेण्यासाठी आणि शो-शायनिंगसाठी ते पुढे येत आहेत, अशी रोखठोक प्रतिक्रिया लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण सर्वपक्षीय कृती समितीचे उपाध्यक्ष माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी मुंबई येथे मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली..३ ऑक्टोबरला बैठकपत्रकारांशी संवाद साधताना रामशेठ ठाकूर यांनी म्हटले आहे, की सुरेश म्हात्रे यांनी ६ ऑक्टोबरला मोर्चा काढण्याची घोषणा केली असली तरी त्यासंदर्भातील बैठकीला लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण सर्वपक्षीय कृती समितीचा कुणीही पदाधिकारी उपस्थित नव्हता. त्या बैठकीला मी उपस्थित नसतानाही माझ्या नावाचा उल्लेख वर्तमानपत्रात करण्यात आला. ३ ऑक्टोबरला नवी मुंबईत समितीची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्या बैठकीतच पुढील वाटचालीचा निर्णय घेतला जाणार आहे..Mumbai News: वडापाव खाताय सावधान! मुंबईतील नामांकित हॉटेलमध्ये आढळली पाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.