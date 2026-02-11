Mumbai News: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! राणीच्या बागेत पांढरे सिंह, चित्ते, झेब्रा पाहायला मिळणार; कधीपासून?

मुंबई : भायखळ्याच्या वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालयाचा (राणीची बाग) लवकरच कायापालट होणार आहे. या उद्यानाचा ४५० कोटी रुपये खर्च करून विस्तार करण्यात येणार असून, यामध्ये पांढरे सिंह, चित्ते आणि झेब्रा यांसारख्या विदेशी प्राण्यांचा समावेश असणार आहे. .यासाठीची निविदा काढल्याचे पूर्वी महापालिकेकडून सांगितले जात होते. निविदा प्रक्रिया केवळ कागदावरच असल्याची माहिती वॉचडॉग फाउंडेशनचे ॲड. गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी माहिती अधिकारांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना प्राणिसंग्रहालय प्रशासनाने दिली आहे. .Third Mumbai: तिसऱ्या मुंबईचा मार्ग मोकळा! भूधोरणाच्या मंजुरीमुळे उभारणीला वेग; मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय.१ जानेवारी २०२० ते २१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत अद्याप पांढरे सिंह, चित्ते, झेब्रा यांसारख्या कोणत्याही नवीन विदेशी प्राण्यांची खरेदी किंवा प्राप्ती करण्यात आलेली नाही. मात्र, या प्राण्यांना मुंबईत आणण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अंदाजे ४५० कोटी रुपयांचा भव्य आराखडा तयार करण्यात आला आहे..विविध खंडांच्या थीम्सवर आधारित प्राण्यांची निवासस्थाने, पर्यटकांसाठी विशेष आफ्रिकन पद्धतीचे उपाहारगृह, पांढरे सिंह, चित्ते आणि झेब्रा यांसारखे आकर्षक प्राणी यासह सध्याच्या पेंग्विन कक्षातही सुधारणा केल्या जाणार आहेत. .प्रशासनाचे म्हणणे काय? विदेशी प्राण्यांच्या विभागासाठी आवश्यक असलेल्या कंत्राटाबाबत विचारले असता, प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक संजय त्रिपाठी यांनी सांगितले की, या कामासाठीची निविदा प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. त्यामुळे अद्याप कोणालाही कंत्राट देण्यात आलेले नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. या विस्तारामुळे मुंबईकरांना आणि पर्यटकांना जागतिक दर्जाचा अनुभव मिळणार असला, तरी प्रत्यक्ष प्राणी कधी येणार, हे निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच स्पष्ट होईल. .Maharashtra Mayor List: महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांमध्ये कोणाची सत्ता? महापौर आणि उपमहापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी....माहिती अधिकारात मिळालेल्या उत्तराने पालिकेचा दावा फोल ठरवला असून, अद्याप निविदा प्रक्रिया केवळ कागदावरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रशासनाच्या या विसंगत माहितीमुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. - गॉडफ्रे पिमेंटा, आरटीआय कार्यकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.