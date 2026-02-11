मुंबई

Mumbai News: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! राणीच्या बागेत पांढरे सिंह, चित्ते, झेब्रा पाहायला मिळणार; कधीपासून?

Mumbai Rani Bagh New Animals: भायखळ्यातील राणीच्या बागेचा विस्तार केला जाणार आहे. ज्यामुळे राणीच्या बागेत पांढरे सिंह, चित्ते, झेब्रा पाहायला मिळणार आहेत.
​मुंबई : भायखळ्याच्या वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालयाचा (राणीची बाग) लवकरच कायापालट होणार आहे. या उद्यानाचा ४५० कोटी रुपये खर्च करून विस्तार करण्यात येणार असून, यामध्ये पांढरे सिंह, चित्ते आणि झेब्रा यांसारख्या विदेशी प्राण्यांचा समावेश असणार आहे.

