मुंबई

Loggerhead Turtle: अरबी समुद्रातून १०० किलो वजनाच्या दुर्मिळ 'लॉगरहेड' कासवाची सुटका

Loggerhead Turtle Rescue: अरबी समुद्रात संकटात सापडलेल्या १०० किलो वजनाच्या दुर्मिळ 'लॉगरहेड' कासवाची सुटका करण्यात आली आहे.
Loggerhead Turtle Rescue

Loggerhead Turtle Rescue

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : अरबी समुद्रात संकटात सापडलेल्या सुमारे १०० किलो वजनाच्या दुर्मिळ 'लॉगरहेड' सागरी कासवाची यलो गेट पोलिसांच्या सागरी गस्त पथकाने आणि 'रॉ' या वन्यजीव संस्थेने रविवारी सुटका केली. कासवाला उपचारांसाठी डहाणू येथील 'सी टर्टल ट्रान्सिट ट्रीटमेंट सेंटर'मध्ये हलविण्यात आले आहे.

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