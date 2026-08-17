Loggerhead Turtle: अरबी समुद्रातून १०० किलो वजनाच्या दुर्मिळ 'लॉगरहेड' कासवाची सुटका

मुंबई : अरबी समुद्रात संकटात सापडलेल्या सुमारे १०० किलो वजनाच्या दुर्मिळ 'लॉगरहेड' सागरी कासवाची यलो गेट पोलिसांच्या सागरी गस्त पथकाने आणि 'रॉ' या वन्यजीव संस्थेने रविवारी सुटका केली. कासवाला उपचारांसाठी डहाणू येथील 'सी टर्टल ट्रान्सिट ट्रीटमेंट सेंटर'मध्ये हलविण्यात आले आहे..यलो गेट पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक सुरेश भालेराव, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक प्रशांत बोरसे आणि पोलिस शिपाई नीलेश मालुसरे हे अरबी समुद्रातील भारतीय सागरी हद्दीत नियमित गस्त घालत होते. गस्तीदरम्यान त्यांना समुद्राच्या पाण्यावर भलेमोठे कासव तरंगताना दिसले. पोलिस पथकाने तत्काळ या कासवाला गस्ती नौकेवर घेऊन किनाऱ्यावर आणले..Mumbai Goa Highway Toll : ओसरगाव टोलनाका आजपासून सुरू; मासिक 350 रुपयांचा पास की 50 टक्के सूट? जाणून घ्या वाहननिहाय टोलचे संपूर्ण दर.यानंतर रेस्क्यूइंक मुंबई दुर्मिळ 'लॉगरहेड' सागरी कासवाची रविवारी सुटका करण्यात आली. असोसिएशन फॉर वाइल्डलाइफ वेल्फेअर' (रॉ) या संस्थेशी संपर्क संपर्क साधून कासव त्यांच्या स्वाधीन केले. 'रॉ' संस्थेचे प्रतिनिधी अरुण कदम आणि महेश इथापे यांनी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचून कासवाचा ताबा घेतला..वन विभागाच्या कांदळवन कक्षाच्या सूचनेनुसार या कासवावर डॉ. रिना देव यांनी उपचार केले. पुढील उपचार आणि पुनर्वसनासाठी या कासवाला डहाणू येथील सी टर्टल ट्रान्सिट ट्रीटमेंट सेंटर येथे हलवण्यात आले आहे..Mumbai Navy Sailor Family Death: नौदलाच्या खलाशासह पत्नी अन् २ मुलांचे मृतदेह आढळले घरात, २ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा समावेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.