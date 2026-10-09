गुलाबजामच्या पाकात उंदीर, भिवंडीतील मिठाईच्या दुकानात किळसवाणा प्रकार; Video Viral होताच एफडीएचा छापा

ठाणे : जेवणात उंदीर, पाल, झुरळं, किडे सापडल्याच्या घटना सातत्याने समोर येतात. असाच एक खळबळजनक प्रकार ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथे घडल्याचे उघडकीस आले आहे. एका मिठाईच्या दुकानात मोठ्या भांड्यात ठेवलेल्या गुलाबजामच्या पाकात उंदीर तरंगत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सोशल मीडियावर भिवंडीतील शांती नगर भागातील नागा रोडवरील 'हरीश गुलाबजाम' या मिठाईच्या दुकानात हा प्रकार घडला आहे. गुलाबजामच्या पाकने भरलेल्या भांड्यात उंदीर तरंगत असल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताच संबंधित दुकानावर अन्न आणि औषध प्रशासनाने धडक कारवाई केली..नवरात्रीनिमित्त वाहतुकीत मोठे बदल! ठाणे-कल्याणमधील 'या' मार्गांवर नो एन्ट्री, काय असतील पर्यायी मार्ग?. एफडीएने संबंधित मिठाईच्या दुकानाची तपासणी केली. या तपासणीदरम्यान गुलाबजामुनचा नमुना घेण्यात आला असून दुकानाला व्यवसाय थांबवण्याची नोटीस बजावली आहे. तथापि, यामुळे खाद्यपदार्थांच्या स्वच्छतेचा आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..दुकानदाराचा दावाया प्रकरणात कामावरून काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्याने सूडाच्या भावनेतून हा व्हिडिओ तयार केला असावा, असा संशय दुकानदाराने व्यक्त केला आहे. ही माहिती दुकानदाराने कॅमेऱ्यासमोर देण्यास नकार दिला असून या दाव्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी झाली नाही. त्यामुळे हा व्हिडिओ कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत तयार करण्यात आला, याबाबत पुष्टी करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.