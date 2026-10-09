मुंबई

गुलाबजामच्या पाकात उंदीर, भिवंडीतील मिठाईच्या दुकानात किळसवाणा प्रकार; Video Viral होताच एफडीएचा छापा

Bhiwandi FDA Action: भिवंडीतील मिठाईच्या दुकानात गुलाबजामच्या पाकात उंदीर असल्याचा किळसवाणा प्रकार घडला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच एफडीएने धडक कारवाई केली आहे.
RAT IN GULAB JAMUN SYRUP

RAT IN GULAB JAMUN SYRUP

ESakal

Mansi Khambe
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ठाणे : जेवणात उंदीर, पाल, झुरळं, किडे सापडल्याच्या घटना सातत्याने समोर येतात. असाच एक खळबळजनक प्रकार ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथे घडल्याचे उघडकीस आले आहे. एका मिठाईच्या दुकानात मोठ्या भांड्यात ठेवलेल्या गुलाबजामच्या पाकात उंदीर तरंगत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

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