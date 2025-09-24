Ravindra Chavan: प्रत्येकाने केवळ स्वदेशी वस्तूच वापराव्या, भाजप प्रदेशाध्यक्षांचे आवाहन

डोंबिवली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने आपला देश निरंतर वाटचाल करत आहे. या वाटचालीला गती देण्यासाठी आपल्यापैकी प्रत्येकाचे योगदान आवश्यक आहे. यासाठीच प्रत्येक भारतीयाने स्वदेशी वस्तू वापरण्याचे आवाहन भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी केले. .हे आवाहन प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी 'प्रत्येक घरी स्वदेशी, घरोघरी स्वदेशी' या आवाहनानुसार आकाशात झेपावलेला भव्य फुगा डोंबिवलीतील घारडा सर्कल येथील 'नमो रमो नवरात्री'च्या परिसरात लावण्यात आला आहे. यासोबतच याठिकाणी स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा संदेश देणारे फलकही लावण्यात आले आहेत. भव्य फुगा आणि फलक बघून प्रत्येकाच्या मनातील फक्त स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा संकल्प आणखी दृढ होईल, असा विश्वासही प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी व्यक्त केले..Mumbai Local: लोकलखाली अडकल्या म्हशी, मुंबई रेल्वे वाहतूक विस्कळीत; म्हशी काढण्याचे प्रयत्न सुरू.भाजपच्या वतीने देशभरात 'आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान' राबवले जाणार आहे. आपणही या अभियानात सामील होऊन आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प करूया, फक्त स्वदेशी वस्तूच वापरूया असे आवाहन चव्हाण यांनी यावेळी केले..यावेळी भाजप कल्याण जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, भाजप महाराष्ट्र प्रदेश अनुसूचित जाती मोर्चा सरचिटणीस शशिकांत कांबळे, मंडल अध्यक्ष मितेश पेणकर, करण जाधव, धनाजी पाटील, प्रिया जोशी, शक्तिवान भोईर, रितेश फडके, पवन पाटील, लक्ष्मण पंत, परेश तेलंगे, विश्वजीत करंजुले, नितेश म्हात्रे, स्वप्निल काटे, समीर भंडारे, नवनाथ पाटील, माजी नगरसेवक मुकुंद पेडणेकर, राजश्री पाजनकर या पदाधिकाऱ्यांसह अनेक भाजपा कार्यकर्ते उपस्थित होते. .एक रुपया किंमत कमी केल्याने दूध कंपन्यांचा महसूल किती कमी होतो?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.