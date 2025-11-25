Maharashtra Politics: मतदार यादी गोंधळावरून रवींद्र चव्हाणांचा संताप, निवडणूक रद्द करण्याची मागणी; राजकारण पुन्हा तापलं!

डोंबिवली : अंबरनाथ नगरपालिकेच्या निवडणुकीत मतदार याद्यांतील गोंधळ मोठ्या प्रमाणात वाढत असून यावरून आता राजकारण तापले आहे. ठाकरे बंधूंनी दुबार व तिबार मतदार आणि ‘सावळा गोंधळ’ यावर थेट निवडणूक आयोगाला जाब विचारल्यानंतर, आता सत्ताधारी भाजपनेही या मुद्द्यावर जोरदार आवाज उठवला आहे. विशेष म्हणजे भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनीच स्वतः पुढाकार घेत मतदारयादीतील गैरव्यवहारांवर संताप व्यक्त केल्याने हा विषय अधिकच गंभीर बनला आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत थेट जाब विचारत निवडणूक रद्द करा अशी मागणी केली आहे. .चव्हाण यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांवर सरळसरळ आरोप करत सांगितले की, मतदार याद्या अत्यंत बेफिकिरीने आणि जाणीवपूर्वक चुकीच्या पद्धतीने तयार केल्या जात आहेत. “उल्हासनगरमधील मतदारांची नावे अंबरनाथच्या याद्यांमध्ये टाकली जात आहेत. विशिष्ट लोक सांगतील त्या ठिकाणी नावे चढवली जात आहेत. निवडणुकीच्या याद्या अधिकारी यांच्या बाजूलाच बसून तयार केल्या जातात, असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे,” असे ते म्हणाले. या परिस्थितीमुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर संशयाचे सावट पसरत असल्याचा इशारा त्यांनी दिला..Mumbai News: ‘घर-घर राम’ अभियान सुरू! घराघरात धर्मध्वज फडकवण्याचे भाजपचे आवाहन.मतदार याद्यांतील प्रचंड गोंधळाचा दाखला देत चव्हाण यांनी थेट संपूर्ण निवडणूकच रद्द करण्याची मागणी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. दोषी अधिकाऱ्यांना सोडणार नाही, त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा अप्रत्यक्ष पण कठोर इशाराही त्यांनी दिला. निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर प्रदेशाध्यक्ष पातळीवरून अशी तीव्र प्रतिक्रिया आल्याने प्रशासनासमोर नवीन संकट उभे राहिले आहे..दुबार-तिबार नावे, चुकीच्या प्रभागात केलेला नावांचा समावेश, हेतुपुरस्सर फेरफार केल्याचे आरोप आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निष्पक्षतेवर उठलेले प्रश्न… या सगळ्यांमुळे मतदारयादीचा गोंधळ दिवसेंदिवस वाढतच आहे. एकीकडे विरोधक तर दुसरीकडे सत्ताधारी—दोन्ही बाजूंनी एकाच मुद्द्यावर नाराजी व्यक्त केल्याने अंबरनाथमध्ये निवडणुकीचे वातावरण ढवळून निघाले आहे..INS Mahe: आयएनएस माहे दाखल, नौदलात पाणबुडीविरोधी कारवायांसाठी स्वदेशी युद्धनौका.या संपूर्ण गोंधळामुळे मतदार यादी सुधारली जाईल का, निवडणूक आयोग कोणती कारवाई करेल आणि निवडणूक रद्द करण्याच्या मागणीवर पुढे काय भूमिका घेतली जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.