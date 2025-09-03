Ravindra Chavan: शाळा-महाविद्यालयांना अनंत चतुर्दशीनिमित्त सुटी द्यावी, भाजपा प्रदेशाध्यक्षांची मागणी

ठाणे : मुंबई-ठाण्यासह कोकणात मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा केला जात असून, सर्व शाळा व महाविद्यालयांना अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी ६ सप्टेंबर रोजी सुटी जाहीर करावी, अशी विनंती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे..भाजपाच्या कोकण पदवीधर प्रकोष्टचे संयोजक सचिन बी. मोरे यांनी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे निवेदनाद्वारे अनंत चतुर्दशीची सुटी अद्यापी जाहीर केली नसल्याकडे लक्ष वेधले होते. मुंबई, ठाणे शहरासह कोकणात अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी गणपतीच्या विसर्जन मिरवणूका मोठ्या उत्साहात काढल्या जातात. त्यानिमित्ताने मुलांबरोबरच नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असते..Mumbai News: मुंबईकरांचा प्रवास होणार सुसाट! 'या' महत्त्वाच्या प्रकल्पांना शासनाची मंजुरी, वाचा सविस्तर .या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी कोकणात अनंत चतुर्दशीला शासकीय सुटी जाहीर केली जाते. मात्र, आता अनंत चतुर्दशी चार दिवसांवर आली असतानाही कोकणातील शाळा-महाविद्यालयांना सुटीची सूचना मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर सचिन मोरे यांनी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना सुटी जाहीर करण्याबाबत पाठपुरावा करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्र पाठविले आहे..उत्तर प्रदेशात ३ दिवस सुट्टी उत्तर प्रदेश बेसिक एज्युकेशन कौन्सिलने जाहीर केलेल्या सुट्टीच्या वेळापत्रकानुसार, सप्टेंबर महिन्यात सलग तीन दिवस सुट्टी असेल. याशिवाय, १७ सप्टेंबर रोजी विश्वकर्मा पूजेलाही सुट्टी असेल. जिल्हा अधिकारी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या सुट्टीच्या वेळापत्रकानुसार, ५ सप्टेंबर रोजी ईद-ए-मिलादची सुट्टी आहे, त्यासोबतच ६ सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्दशीलाही सुट्टी असेल. १७ सप्टेंबर रोजी मर्यादित सुट्टी देखील असेल. ५ सप्टेंबर रोजी बँका देखील बंद असतील. ६ सप्टेंबर आणि ३० सप्टेंबर रोजी न्यायालयातही कोणतेही काम होणार नाही..भव्य गणपती विसर्जन पाहण्यासाठी मुंबईतील 'ही' ठिकाणे आहेत बेस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.