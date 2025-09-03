मुंबई

Ravindra Chavan: शाळा-महाविद्यालयांना अनंत चतुर्दशीनिमित्त सुटी द्यावी, भाजपा प्रदेशाध्यक्षांची मागणी

Anant Chaturdashi Holiday: सर्व शाळा व महाविद्यालयांना अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी ६ सप्टेंबर रोजी सुटी जाहीर करावी, अशी विनंती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केली.
ravindra chavan
ravindra chavansakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : मुंबई-ठाण्यासह कोकणात मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा केला जात असून, सर्व शाळा व महाविद्यालयांना अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी ६ सप्टेंबर रोजी सुटी जाहीर करावी, अशी विनंती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे.

Bjp
Mumbai
Anant Chaturdashi
Ganapti Visarjan

