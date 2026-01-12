Ravindra Chavan: मोठा मित्र लवकरच येणार: भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांच्या सूचक वक्तव्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण..

-शर्मिला वाळुंजडोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील गोपीनाथ चौकात झालेल्या महायुतीच्या प्रचार मेळाव्यात भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी केलेल्या सूचक वक्तव्यामुळे संपूर्ण राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. मनसेचे शहराध्यक्ष मनोज घरत यांनी भाजपात प्रवेश केल्यानंतर चव्हाण यांनी, “मोठा मित्रही लवकरच येणार आहे,” असे विधान केल्याने आता तो ‘मोठा मित्र’ नेमका कोण, याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.या मेळाव्यात रवींद्र चव्हाण यांनी उपस्थित नागरिकांना महायुतीच्या उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन केले. यावेळी मनोज घरत यांनी चव्हाण यांच्या हस्ते भाजपात अधिकृत प्रवेश केला. या पक्षप्रवेशामुळे महायुतीची संघटनात्मक ताकद अधिक बळकट झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे..मनोज घरत हे आपले जुने मित्र असल्याचे सांगत रवींद्र चव्हाण म्हणाले, “विचारधारा समान असताना मित्र जास्त काळ वेगवेगळ्या वाटांवर राहू शकत नाहीत. आज मनोज घरत भाजपात आले, ही माझ्यासाठी आनंदाची बाब आहे.” यानंतर त्यांनी पुढे सूचक शब्दांत सांगितले की, “मला खात्री आहे की मोठा मित्रही लवकरच भाजपमध्ये प्रवेश करेल. फक्त योग्य वेळेची वाट पाहिली जात आहे.” चव्हाण यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून, तो “मोठा मित्र” किंवा “मोठा भाऊ” नेमका कोण, याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. मनसेमधील एखादा मोठा नेता भाजपात येण्याची शक्यता असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे..मनोज घरत यांनी आपल्या निर्णयाबाबत बोलताना सांगितले की, “वीस वर्षांच्या राजकीय प्रवासानंतर हा निर्णय जड अंतःकरणाने घेतला आहे. केंद्र आणि राज्यात महायुतीचे सरकार असून विकासासाठी योग्य व्यासपीठ मिळावे, या हेतूने भाजपात प्रवेश केला आहे.” राज ठाकरे यांच्याबद्दल आदर कायम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..या संपूर्ण घडामोडीत रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाची आणि रणनीतीची राजकीय वर्तुळात विशेष चर्चा होत असून, त्यांच्या सूचक वक्तव्यामुळे कल्याण डोंबिवलीतील राजकारणात नव्या घडामोडी घडण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. येत्या काळात भाजपात आणखी कोणते मोठे चेहरे प्रवेश करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?. मनसेचे मनोज घरात यांचा भाजपमध्ये प्रवेश करतेवेळी मोठा मित्र देखील लवकरच येईल असे विधान चव्हाण यांनी केले असले तरी शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार विकास म्हात्रे यांना संबोधून "विकासजी बरोबर ना" असे म्हणत विचारणा केली यामुळे हे विधान नक्की मनसेच्या मित्राला होते की शिवसेना शिंदे गटातील मित्र पक्षाला होते अशी देखील एक चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.