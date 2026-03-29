Vijaypat Singhania: देशातील प्रमुख कपड्यांच्या ब्रँड, १२ हजार कोटींची संपत्ती, कुशल वैमानिक... कोण होते विजयपत सिंघानिया?

मुंबईत शनिवारी सायंकाळी रेमंड ग्रुपचे माजी अध्यक्ष विजयपत सिंघानिया यांचे वयाच्या ८७ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या कुटुंबीयांनी या बातमीला दुजोरा दिला असून, त्यांचे पुत्र आणि रेमंड ग्रुपचे विद्यमान अध्यक्ष गौतम सिंघानिया यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून ही माहिती दिली. कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, मुंबईतच निधन झाले असून रविवारी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत..विजयपत सिंघानिया यांनी आपल्या कारकिर्दीत रेमंड ग्रुपला देशातील प्रमुख कपड्यांच्या ब्रँडपैकी एक बनवले होते. १९८० पासून सुमारे दोन दशके त्यांनी कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून नेतृत्व केले. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणापूर्वीच त्यांनी कंपनीला स्पर्धात्मक बाजारासाठी सज्ज केले होते, ज्यामुळे बदलत्या परिस्थितीतही रेमंडचा मजबूत पाया टिकून राहिला. .२०१५ मध्ये त्यांनी रेमंड ग्रुपमधील आपला संपूर्ण ३७ टक्के हिस्सा मुलगा गौतम सिंघानिया यांच्याकडे हस्तांतरित केला. त्यानंतर कंपनीवर गौतम यांचे पूर्ण नियंत्रण आले. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, विजयपत सिंघानिया यांनी अंदाजे १२,००० कोटी रुपयांची संपत्ती मागे ठेवली आहे. मात्र त्यांच्या हयातीतच कंपनीतील मोठा हिस्सा मुलाकडे सोपवल्यामुळे व्यवसायाची सलगता अबाधित राहिली. .काही वर्षांपूर्वी वडील-मुलगा यांच्यात मालमत्ता आणि कंपनी नियंत्रणावरून कायदेशीर वाद उद्भवला होता. नंतर दोघांमध्ये तडजोड झाल्याने हा वाद मिटला. .व्यावसायिक क्षेत्रातील योगदानाबरोबरच विजयपत सिंघानिया हे एक कुशल वैमानिक आणि साहसी व्यक्ती म्हणूनही ओळखले जातात. त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. १९८८ मध्ये मायक्रोलाइट विमानाने लंडन ते नवी दिल्ली असा एकट्याने प्रवास करून आणि २००५ मध्ये हॉट एअर बलूनने सुमारे ६९,००० फूट उंची गाठून त्यांनी दोन जागतिक विक्रम प्रस्थापित केले होते.