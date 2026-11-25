मुंबई: डिजिटल व्यवहारांमधील फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) ग्राहकांच्या हाती अधिक नियंत्रण देण्याच्या दृष्टीने नवी सुरक्षाव्यवस्था आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यानुसार, ग्राहकांना डिजिटल व्यवहारांची मर्यादा स्वतः निश्चित करता येणार असून, संशयास्पद व्यवहार रोखण्यासाठी सर्व डिजिटल डेबिट व्यवहार तातडीने बंद करण्याची सुविधाही मिळणार आहे. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी विश्वासू व्यक्तीची मंजुरी घेण्याची अतिरिक्त तरतूदही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.यासंदर्भातील मसुद्यावर ‘आरबीआय’ने १४ डिसेंबर २०२६पर्यंत सूचना आणि हरकती मागविल्या आहेत. या प्रस्तावानुसार, ग्राहकांना त्यांच्या बँक खात्याशी जोडलेल्या एक किंवा अधिक डिजिटल पेमेंट सुविधा बंद किंवा पुन्हा सुरू करता येतील. याशिवाय, ‘स्टॉप स्विच’या सुविधेद्वारे खात्यातून होणारे सर्व नवे डेबिट व्यवहार तातडीने रोखता येतील. मात्र, खात्यात येणाऱ्या पैशांवर या सुविधेचा परिणाम होणार नाही. नव्या पेमेंट सूचना किंवा नियमित व्यवहारांसाठीचे आदेशही या काळात नोंदवता येणार नाहीत..ग्राहकांना प्रत्येक व्यवहारासाठी, लाभार्थीनुसार तसेच दिवसभरातील एकूण व्यवहारांसाठी कमाल रक्कम निश्चित करता येईल. डेबिट कार्डच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय वापरासाठी एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल, ऑनलाइन आणि कॉन्टॅक्टलेस व्यवहारांच्या मर्यादाही स्वतंत्रपणे ठरवता येतील. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी ‘ट्रस्टेड पर्सन मेकॅनिझम’(टीपीएम) ही सुरक्षा व्यवस्था आणण्याचाही प्रस्ताव असून, यात ग्राहकाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक रकमेचा व्यवहार करताना नोंदणीकृत विश्वासू व्यक्तीची मंजुरी घ्यावी लागेल. .Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.संबंधित व्यक्तीला व्यवहाराची माहिती मिळाल्यानंतर मंजुरीसाठी एक तासाची मुदत असेल. मंजुरी न मिळाल्यास व्यवहार नाकारला जाईल. ही सुविधा ऐच्छिक असून, ग्राहक आणि विश्वासू व्यक्ती या दोघांची संमती आवश्यक असेल. नव्या ग्राहकांसाठी डिजिटल पेमेंट सुविधा सुरुवातीला बंद ठेवून स्पष्ट संमती आणि आवश्यक प्रमाणीकरणानंतरच सुरू करण्याची तरतूदही मसुद्यात आहे. या उपायांद्वारे डिजिटल व्यवहारांमध्ये ग्राहकांची सुरक्षितता आणि नियंत्रण वाढविण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.