मुंबई

RBI: आरबीआय करणार महागाईचे सर्वेक्षण

Inflation: विविध वस्तूंच्या किमतींमध्ये होणाऱ्या बदलांबद्दल कुटुंबांच्या धारणा समजून घेण्यासाठी आरबीआयने सप्टेंबर २०२५साठी महागाई अपेक्षा सर्वेक्षण सुरू केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सप्टेंबर २०२५साठी महागाई अपेक्षा सर्वेक्षण सुरू केले आहे. या सर्वेक्षणाचा उद्देश देशभरातील १९ शहरांतील घरांकडून महागाई आणि किमतींबद्दल त्यांचे विचार जाणून घेणे आहे. विविध वस्तूंच्या किमतींमध्ये होणाऱ्या बदलांबद्दल कुटुंबांच्या धारणा समजून घेणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

