RBI: आरबीआय करणार महागाईचे सर्वेक्षण

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सप्टेंबर २०२५साठी महागाई अपेक्षा सर्वेक्षण सुरू केले आहे. या सर्वेक्षणाचा उद्देश देशभरातील १९ शहरांतील घरांकडून महागाई आणि किमतींबद्दल त्यांचे विचार जाणून घेणे आहे. विविध वस्तूंच्या किमतींमध्ये होणाऱ्या बदलांबद्दल कुटुंबांच्या धारणा समजून घेणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे..सर्वेक्षणांतर्गत कुटुंबांकडून किमतींमधील बदलांबद्दल गुणात्मक आणि मात्रात्मक अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रिया मागवल्या जातील. सहभागींना पुढील तीन महिने आणि एक वर्षाच्या कालावधीसाठीच्या किमतींबद्दल त्यांची मते विचारली जातील, तसेच सध्याच्या तीन महिने आणि एक वर्षानंतरच्या महागाई दराचा अंदाजही विचारला जाईल. या सर्वेक्षणातून मिळालेली माहिती मौद्रिक धोरणासाठी एक महत्त्वाचा आधार ठरते. यामुळे धोरणात्मक निर्णय जमिनी स्तरावरील परिस्थितीनुसार घेता येतात, असे आरबीआयने सांगितले..Ganeshotsav: गणपती आगमन-विसर्जनासाठी महत्त्वाची बातमी! मुंबईतील १२ पूल धोकादायक, महापालिकेचं आवाहन.ऑनलाइन सहभागाची संधीहे सर्वेक्षण केवळ निवडक लोकांसाठी मर्यादित नसून, व्यापक सहभागासाठी आरबीआयच्या वेबसाइटवर एक लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, जिथे कोणताही इच्छुक नागरिक ऑनलाइन फॉर्म भरून आपले योगदान देऊ शकतो. आरबीआयने सांगितले, की अशा प्रकारची माहिती रोजच्या वस्तू आणि सेवांच्या किमतींमधील बदलांकडे लोक कसे पाहतात, हे समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे..सर्वेक्षणात समाविष्ट शहरेअहमदाबाद, बंगळूरू, भोपाळ, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपूर, पटना, रायपूर, रांची आणि तिरुवनंतपुरम यांचा समावेश आहे..