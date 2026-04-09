मुंबई : सध्या उन्हाचा तीव्र तडाखा जाणवत आहे. दुपारच्या वेळेत बाहेर पडणेही नागरिकांसाठी कठीण झाले आहे. या कडक उन्हाचा परिणाम केवळ माणसांवरच नव्हे, तर वाहनांवरही होत असून, इंजिन अधिक गरम होणे, वाहन रस्त्यात बंद पडणे किंवा आग लागण्याचा धोका वाढत आहे. त्यामुळे वाहनांची विशेष काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे वाहतूकतज्ज्ञांनी सांगितले..वाहनांची नियमित सर्व्हिसिंग आवश्यक आहे, असे वाहतूक अभ्यासक डॉ. शंकर विश्वनाथ यांनी सांगितले. उन्हाळ्यात वाहनांची योग्य देखभाल केल्यास बिघाड टाळता येतो आणि प्रवास अधिक सुरक्षित व सुरळीत होतो..सावलीतच पार्किंग कराउन्हाळ्यात शक्यतो वाहन सावलीत उभे करावे. यामुळे वाहनाचे आतिल तापमान नियंत्रित राहते आणि इंजिनवर होणारा ताण कमी होतो..कूलेंटची नियमित तपासणी हवीइंजिन थंड ठेवण्यासाठी कूलेंट अत्यंत महत्त्वाचे असते. कूलेंटची पातळी नियमित तपासा आणि आवश्यक असल्यास वाहनात अतिरिक्त कूलेंट ठेवा. कूलेंट लिकेज आढळल्यास तत्काळ सर्व्हिस सेंटरमध्ये जाऊन दुरुस्ती करून घ्यावी..रेडिएटर स्वच्छ ठेवा रेडिएटर स्वच्छ असल्यास इंजिन थंड राहण्यास मदत होते. रेडिएटरमध्ये अडथळे किंवा घाण साचल्यास इंजिन जास्त गरम होऊ शकते. त्यामुळे वेळोवेळी त्याची स्वच्छता व तपासणी करणे आवश्यक आहे..सध्या तापमान वाढले आहे. त्यामुळे दुपारच्या वेळी शक्यतो घराबाहेर पडणे टाळणेच आरोग्य तसेच वाहनांसाठी गरजेचे आहे. उन्हामुळे रस्ते तापलेले असतात. अशावेळी भरधाव वेगाने वाहन चालविल्यास टायर फुटू शकतो.- अजय गोवले, वाहतूकतज्ज्ञ.