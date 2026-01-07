मुंबई : मुंबईत मेट्रो ३ अॅक्वा लाईन लाँच होऊन तीन महिने उलटले आहेत. तरीही अनेक प्रवाशांना अजूनही सबवेमध्ये "नो नेटवर्क" समस्या येत आहेत. मेट्रोच्या उद्घाटनाच्या वेळी, संपूर्ण लाईनवर लवकरात लवकर मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध होईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. तीन महिने आणि नवीन वर्ष सुरू होऊनही, काही सिम कार्डना अजूनही नेटवर्क मिळालेले नाही. .मेट्रोच्या शुभारंभाच्या वेळी, एमएमआरसीएलने सबवेमध्ये नेटवर्क अॅक्सेस देण्याचे आश्वासन दिले होते. वरळी आणि कुलाबा दरम्यानच्या स्थानकांवर प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात नेटवर्क ब्लॅकआउटचा सामना करावा लागत आहे. या मुद्द्यावर दूरसंचार सेवा प्रदाते आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्यात वाद सुरू आहे. सध्या मेट्रो लाईनच्या काही भागांवर फक्त व्होडाफोन आयडिया आणि बीएसएनएल उपलब्ध आहेत..Thane News: भ्रष्टाचार आणि अनधिकृत बांधकाम मुक्तीचा सत्ताधाऱ्यांचा नारा; भाजप-शिवसेना महायुतीच्या "निर्धारनामा"चे प्रकाशन, काय लिहिलंय?.संपूर्ण लाईनवर जिओ आणि एअरटेल वापरकर्त्यांना "नो नेटवर्क" समस्या येत आहेत. आरे ते आचार्य अत्रे चौक (वरळी) स्थानकांपर्यंत नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी असल्याचा दावा व्हीआयने केला आहे. ग्राहक वरळी आणि कफ परेड दरम्यान नेटवर्क समस्यांची तक्रार करत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (NMIA) अशीच परिस्थिती अनुभवास येत आहे. एमएमआरसीएलने अॅक्वा लाईनसाठी एसीईएस इंडिया लिमिटेडशी भागीदारी केली आहे..टेलिकॉम कंपन्यांचा आरोप आहे की, एसीईएस नेटवर्क तैनातीसाठी अत्यधिक दर आकारत आहे. अनेक बैठका होऊनही, कोणताही उपाय सापडला नाही आणि काही मेट्रो प्रवासी अजूनही नेटवर्कमध्ये प्रवेश करू शकत नाहीत. एका प्रमुख टेलिकॉम ऑपरेटरच्या सूत्रांनुसार, एसीईएसने ₹११८ कोटींचा भांडवली खर्च (कॅपेक्स) असल्याचा दावा केला आहे. टेलिकॉम सेवा प्रदात्यांकडून (टीएसपी) अंतर्गत अंदाजानुसार, हा खर्च फक्त ₹३० कोटी असावा..सूत्रांनी सांगितले की, सुरुवातीला मुंबई मेट्रो आणि त्यांचे विक्रेते प्रति स्टेशन ₹१.३ दशलक्षची मागणी करत होते. नंतर हे शुल्क प्रति स्टेशन ₹५.५ दशलक्ष करण्यात आले. टीएसपीच्या अंतर्गत गणनेनुसार, प्रत्येक स्टेशनला दरमहा ₹३९,००० भांडवली खर्च आणि १०% व्यवस्थापन शुल्क अपेक्षित आहे. या आर्थिक वादामुळे, भूमिगत मेट्रोमधील नेटवर्क समस्या अजूनही सुटलेल्या नाहीत आणि याचा थेट परिणाम प्रवाशांवर होत आहे..Mumbai News: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मोठा दिलासा! नवीन मीटर चाचणी केंद्रांना मंजुरी; सरकारचा महत्वाचा निर्णय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.