Mumbai Metro: मेट्रो ३ अ‍ॅक्वा लाईनला तीन महिने; तरीही ‘नो नेटवर्क’चा प्रवाशांना त्रास, नेटवर्क रखडण्याचे खरे कारण आले समोर

Mumbai Metro 3 Aqua Line News: मुंबई अंडरग्राउंड मेट्रो सुरू होऊन तीन महिने झाले आहेत. मेट्रो लाईनचे काही भाग अजूनही आहेत. जिथे प्रवाशांना नेटवर्क वापरता येत नाही. यामुळे प्रवासी त्रस्त झाले आहेत.
मुंबई : मुंबईत मेट्रो ३ अ‍ॅक्वा लाईन लाँच होऊन तीन महिने उलटले आहेत. तरीही अनेक प्रवाशांना अजूनही सबवेमध्ये "नो नेटवर्क" समस्या येत आहेत. मेट्रोच्या उद्घाटनाच्या वेळी, संपूर्ण लाईनवर लवकरात लवकर मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध होईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. तीन महिने आणि नवीन वर्ष सुरू होऊनही, काही सिम कार्डना अजूनही नेटवर्क मिळालेले नाही.

