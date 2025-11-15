मुंबई

Mumbai: मुंबईत खळबळ! घरावर ईडीची धाड पडलीये अन्...; प्रेयसीला खोटं सांगितलं, ९२ लाख रुपये उकळले, प्रसिद्ध रिलस्टार अटकेत

Reel Star Shailesh Ramgude Arrested: एका प्रसिद्ध रिलस्टारला अटक करण्यात आली आहे. त्याने एका तरुणीची पैशांसाठी फसवणूक केली आहे. या प्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे.
शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. 15 - इन्स्टाग्रामवर मैत्री करून प्रेमसंबंधाचे नाटक रचून घरावर ईडीची धाड पडल्याची बनावट गोष्ट सांगत एका तरुणीला तब्बल 92 लाख 75 हजारांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या रीलस्टारला विष्णुनगर पोलिसांनी अखेर बेड्या ठोकल्या आहेत. शैलेश प्रकाश रामगुडे (वय 30) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव असून, तो सोशल मीडियावर रिलस्टार म्हणून प्रसिद्ध आहे. यातून अनेक तरुणी त्याच्या संपर्कात आल्या होत्या.

