Mumbai: मुंबईत खळबळ! घरावर ईडीची धाड पडलीये अन्...; प्रेयसीला खोटं सांगितलं, ९२ लाख रुपये उकळले, प्रसिद्ध रिलस्टार अटकेत

शर्मिला वाळुंजडोंबिवली, ता. 15 - इन्स्टाग्रामवर मैत्री करून प्रेमसंबंधाचे नाटक रचून घरावर ईडीची धाड पडल्याची बनावट गोष्ट सांगत एका तरुणीला तब्बल 92 लाख 75 हजारांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या रीलस्टारला विष्णुनगर पोलिसांनी अखेर बेड्या ठोकल्या आहेत. शैलेश प्रकाश रामगुडे (वय 30) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव असून, तो सोशल मीडियावर रिलस्टार म्हणून प्रसिद्ध आहे. यातून अनेक तरुणी त्याच्या संपर्कात आल्या होत्या..आतापर्यंत चार ते पाच तरुणीना अशाच पद्धतीने फसवल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे, अशी माहिती साहाय्यक पोलीस आयुक्त सुहास हेमाडे यांनी दिली. पीडित तरुणी डोंबिवली पश्चिमेतील एका हायप्रोफाईल सोसायटीत राहते. तिची आणि ठाण्यातील हिरानंदानी इस्टेटमध्ये राहणाऱ्या शैलेशची 2024 साली इन्स्टाग्रामवर ओळख झाली. 'मॉडेलिंग क्षेत्रात काम करतो', 'खूप श्रीमंत आहे', 'स्वतःची बीएमडब्ल्यू कार आहे' अशा गोष्टी सांगत त्याने श्रीमंतीचा आभास निर्माण केला..हळूहळू ही ओळख प्रेमात बदलली आणि शैलेशने तिला लग्नाचे आमिष दाखवले. सप्टेंबर 2024 मध्ये शैलेशने पीडितेला फोन करून, "ईडीने माझ्या घरावर धाड टाकली आहे; दोन किलो सोने आणि एक कोटी रुपये जप्त केले आहेत," अशी थाप मारली. त्यातून सुटका करण्यासाठी त्याला पैशांची गरज असल्याचे सांगून त्याने तिच्याकडून सोन्याचे दागिने, रोख रक्कम असा एकूण 92 लाख 75 हजारांचा ऐवज उकळला..Mumbai News: काम सुरु असताना अचानक माती कोसळली अन्..., २ मजुरांचा मृत्यू तर ३ जण जखमी; मुंबईतील धक्कादायक घटना! .सप्टेंबर 2024 ते ऑगस्ट 2025 या काळात सुरू असलेल्या या व्यवहारांनंतरही शैलेशने लग्नाचा शब्द पाळला नाही. उसने स्वरूपात घेतलेले पैसे आणि दागिनेही परत केले नाहीत. संशय निर्माण झाल्यावर तरुणीने विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. तिच्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 398(4) आणि 316(2) अंतर्गत 5 नोव्हेंबर रोजी गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर तांत्रिक तपास, लोकेशन ट्रॅकिंग, डिजिटल पुरावे यांच्या आधारे पोलिसांनी शैलेशला अटक केली. .चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शैलेशने आधीही तीन तरुणींना अशाच प्रकारे फसवले होते. एका तरुणीकडून 43 लाख तर दुसऱ्या प्रकरणात 29 लाखांची फसवणूक केली असल्याचेही उघड झाले. स्वतःचे आकर्षक फोटो, महागडी कार, ब्रँडेड कपडे, मॉडेलिंगमधील काम अशा गोष्टींचा वापर करून शैलेश सोशल मीडियावर 'परिपूर्ण जोडीदार' प्रतिमा निर्माण करायचा. त्यामुळे तरुणी सहज त्याच्या जाळ्यात अडकत असत. .एकदा जवळीक वाढली की, विविध बहाण्यांनी तो पैसा, सोने, महागडे गिफ्ट्स उकळून घेत असे. उद्देश साध्य झाल्यावर मात्र तो अचानक गायब होत असे. अटकेनंतर पोलिसांनी शैलेशकडून 39 तोळे सोने, एक बीएमडब्ल्यू कार, चार महागडे मोबाईल असा मुद्देमाल जप्त केला. फसवणुकीतून गोळा केलेले सोने त्याने ठाण्यातील विविध ज्वेलर्सकडे विकले होते; तेही पोलिसांनी हस्तगत केले आहे..Mumbai Crime: शाळेत उशीरा आल्याने १०० उठाबशा काढायला लावल्या, घरी जाताच... सहावीत शिकणाऱ्या मुलीसोबत नको ते घडलं .एक मिलियन फॉलोअर्स असलेला 'रीलस्टार'शैलेशचे इन्स्टाग्रामवर तब्बल एक मिलियन फॉलोअर्स असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. प्रभावी रील्स आणि लाइफस्टाइल कंटेंटमुळे तो सोशल मीडियावर लोकप्रिय होता. त्यामुळे त्याच्यावर विश्वास ठेवणारे अनेक जण सहज फसत होते. पोलीस आता त्याने आणखी कोणाला गंडा घातला आहे का, याचा तपास करत आहेत.