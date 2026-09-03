रिलस्टारचा जीवघेणा थरार! सोशल मीडियावर व्ह्यूजसाठी धोकादायक चित्रीकरण; दहा गुन्हे दाखल, १० हजार ६०० रुपयांचा दंड

मुंबई : दोन-चार सेकंदांच्या रीलसाठी जीव धोक्यात घालण्याची 'क्रेझ' रेल्वे परिसरातही पोहोचली आहे. सोशल मीडियावर व्ह्यूज आणि प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी रेल्वे पूल, स्थानक परिसरापासून थेट धावत्या लोकलच्या दरवाजापर्यंत स्टंट केले जात आहेत. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात अशा धोकादायक चित्रीकरण आणि स्टंटप्रकरणी आतापर्यंत १० गुन्हे दाखल झाले आहेत. यापैकी आठ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून १० हजार ६०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. दोन प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत..कोपर-भिवंडी रोडदरम्यान उल्हास नदीवरील रेल्वे पुलावर एका महिलेसह दोन पुरुष रील बनविताना आढळले. भिवंडी रोड पोस्टच्या हद्दीतील किलोमीटर ५२/२ येथे हा प्रकार निदर्शनास आला. धोकादायक ठिकाणी चित्रीकरण केल्याप्रकरणी तिघांवर रेल्वे कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून एक हजार ८०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला..गणेशोत्सवापूर्वी रस्ते दुरुस्तीला वेग, निकृष्ट कामावर उपमहापौरांचा दणका; सॅम्पल तपासणीचे निर्देश, बिल न काढण्याची सूचना.वडाळा रोड येथे तर एका तरुणाने धावत्या लोकलच्या दरवाजावर सेफ्टी बेल्ट बांधून स्टंट करण्याचा प्रयत्न केला. जीवाला धोका असल्याचे माहीत असूनही केवळ सोशल मीडियावरील प्रसिद्धीसाठी केलेला हा प्रकार त्याला चांगलाच महागात पडला. त्याच्यावर कारवाई करून एक हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला..सायन-माटुंग्यातही धुमाकूळसायन स्थानकात रील बनविणाऱ्या चार जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. माटुंगा वर्कशॉप पोस्टने अशाच प्रकारच्या चार प्रकरणांत गुन्हे दाखल करून पाच हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल केला. जीटीबीनगर स्थानकातील प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्यानंतर त्याच्या आधारे कारवाई करण्यात आली आणि एक हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल झाला. भायखळा येथे 'इन्स्टाग्राम'वर प्रसारित झालेल्या दोन स्टंट व्हिडिओंच्या आधारे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..Mumbai Local: दिव्यांग व्यक्तीचा जीव धोक्यात घालणारा प्रकार, 'वॉकर'च्या मदतीने ओलांडली रेल्वे रूळ; Video Viral .आकडेवारी (२०२५-२०२६)दाखल गुन्हे - १०प्रकरणे निकाली - ८प्रकरणे न्यायप्रविष्ट - २एकूण वसूल दंड - १०,६०० रु.माटुंगा वर्कशॉप पोस्टकडून वसूल दंड - ५,५०० रु..कारवाई केल्यानंतरही हौस कायमकारवाईचा बडगा उगारला जात असला, तरी रीलस्टारची ही जीवघेणी हौस थांबलेली नाही. काही सेकंदांच्या व्हिडिओसाठी रेल्वे पूल, धावत्या लोकलचा दरवाजा निवडणे जीव धोक्यात घालणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.