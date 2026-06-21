मुंबई

५१ हेक्टर क्षेत्राचा कायापालट, ३० वर्ष देखभालीची धुरा 'रिलायन्स'कडे; २४ महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन केंद्र उभारणार

Coastal Road Development : मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पांतर्गत ५१ हेक्टर क्षेत्राचा कायापालट केला जाणार आहे. २४ महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे.
Coastal Road

Coastal Road

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पांतर्गत समुद्रातून पुनर्भरण करून तयार झालेल्या ५१ हेक्टर क्षेत्राचा कायापालट करण्याची जबाबदारी अखेर देशातील आघाडीची औद्योगिक संस्था 'रिलायन्स इंडस्ट्रीज 'कडे सोपवण्यात आली आहे.

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