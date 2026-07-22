मुंबई

Mumbai Local : कसारा मार्गावरील गर्दीला अखेर दिलासा; सप्टेंबरपासून १५ डब्यांच्या लोकलचा होणार विस्तार

सीएसएमटी-कसारा मार्गावरील सुमारे १५ ते २० उपनगरीय लोकल फेऱ्यांचे १२ डब्यांवरून १५ डब्यांत रूपांतर करून त्या सप्टेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचे नियोजन मध्य रेल्वेने केले आहे.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- नितीन बिनेकर

मुंबई - पहाटेपासूनच फलाटावर सुरू होणारी धावपळ, गाडी येताच डब्यात शिरण्यासाठी होणारी चढाओढ, दोन - तीन लोकल सोडल्याशिवाय गाडीत चढता न येणे आणि दारात उभे राहून जीव मुठीत धरून करावा लागणारा प्रवास... मुख्य मार्गावरील कसारा पट्ट्यातील लाखो प्रवाशांच्या या रोजच्या संघर्षाला आता काहीसा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.

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