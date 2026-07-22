Mumbai Local : कसारा मार्गावरील गर्दीला अखेर दिलासा; सप्टेंबरपासून १५ डब्यांच्या लोकलचा होणार विस्तार

- नितीन बिनेकरमुंबई - पहाटेपासूनच फलाटावर सुरू होणारी धावपळ, गाडी येताच डब्यात शिरण्यासाठी होणारी चढाओढ, दोन - तीन लोकल सोडल्याशिवाय गाडीत चढता न येणे आणि दारात उभे राहून जीव मुठीत धरून करावा लागणारा प्रवास... मुख्य मार्गावरील कसारा पट्ट्यातील लाखो प्रवाशांच्या या रोजच्या संघर्षाला आता काहीसा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत..सीएसएमटी - कसारा मार्गावरील सुमारे १५ ते २० उपनगरीय लोकल फेऱ्यांचे १२ डब्यांवरून १५ डब्यांत रूपांतर करून त्या सप्टेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचे नियोजन मध्य रेल्वेने केले आहे. त्यामुळे कसारा, शहापूर, आसनगाव आणि टिटवाळा परिसरातून मुंबईत ये - जा करणाऱ्या हजारो प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुसह्य होण्याची अपेक्षा आहे..मुख्य मार्गावरील गर्दी कमी करण्यासाठी मध्य रेल्वेने सोमवारपासून सीएसएमटी - अंबरनाथ, कल्याण, बदलापूर आणि कर्जत मार्गावरील १० लोकल फेऱ्यांचे १५ डब्यांत रूपांतर केले आहे. या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असतानाच आता त्याचा विस्तार कसारा मार्गापर्यंत करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. निवडक १२ डब्यांच्या लोकलचे १५ डब्यांत रूपांतर करण्यासाठी तांत्रिक आणि परिचालन पातळीवरील नियोजन अंतिम टप्प्यात असून, सुधारित वेळापत्रक लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे..वाढत्या उपनगरांसोबत वाढला प्रवासीभारटिटवाळा, आसनगाव, शहापूर आणि कसारा परिसरात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर निवासी वसाहती विकसित झाल्या आहेत. तुलनेने परवडणाऱ्या घरांमुळे या भागात स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या वाढली असून, मुंबईकडे रोज ये - जा करणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही झपाट्याने वाढली आहे. मात्र, प्रवासीभाराच्या तुलनेत लोकलची क्षमता वाढली नसल्याने गर्दीची समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. त्यामुळे या मार्गावर १५ डब्यांच्या लोकल सुरू करण्याची मागणी प्रवासी संघटना आणि प्रवाशांकडून सातत्याने केली जात होती..प्रत्येक फेरीत वाढणार क्षमतासीएसएमटी - टिटवाळा, आसनगाव आणि कसारा मार्गावरील सुमारे १५ ते २० लोकल फेऱ्यांचे १५ डब्यांत रूपांतर झाल्यानंतर प्रत्येक फेरीत सुमारे ८०० ते ९०० अतिरिक्त प्रवाशांना प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळे गर्दीच्या वेळेतील ताण कमी होऊन प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुसह्य होईल, अशी माहिती मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली..मुख्य मार्गावरील गर्दीचा केंद्रबिंदूसीएसएमटी - कसारा मार्गावर अप आणि डाऊन मिळून दररोज १५२ लोकल फेऱ्या धावतात. यापैकी काही फेऱ्या टिटवाळा आणि आसनगावपर्यंत मर्यादित असतात. याशिवाय सीएसएमटी - कल्याणदरम्यान २९९, तर सीएसएमटी - ठाणेदरम्यान २०१ लोकल फेऱ्या धावतात. या संपूर्ण पट्ट्यातील वाढत्या प्रवासीसंख्येमुळे अधिक क्षमतेच्या लोकलची आवश्यकता रेल्वे प्रशासनालाही जाणवत होती..१५ डब्यांच्या लोकलचा विस्तार वेगातमध्य रेल्वेवर १६ ऑक्टोबर २०१२ रोजी प्रथमच १५ डब्यांच्या १६ लोकल सेवा सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ४ मार्च २०१९ रोजी आणखी सहा सेवांची भर पडून हा आकडा २२ वर पोहोचला. सोमवारपासून आणखी १० फेऱ्यांचे १५ डब्यांत रूपांतर झाल्याने अशा लोकल फेऱ्यांची संख्या ३२ झाली आहे. आता कसारा मार्गावरील विस्तारामुळे या उपक्रमाला आणखी वेग मिळणार आहे. मात्र, मध्य रेल्वेच्या एकूण १,८२० उपनगरीय फेऱ्यांच्या संख्येत कोणतीही वाढ होणार नसून, विद्यमान १२ डब्यांच्या लोकलचेच १५ डब्यांत रूपांतर करण्यात येणार आहे..गर्दीवर उपाययोजनेचे आणखी एक पाऊलमुख्य मार्गावरील वाढत्या प्रवासीभारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी १५ डब्यांच्या लोकलचा विस्तार हा महत्त्वाचा उपाय मानला जात आहे. अतिरिक्त डब्यांमुळे प्रवासी अधिक प्रमाणात सामावून घेतले जातील, गर्दीचे विभाजन होईल आणि विशेषतः लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांचा दैनंदिन प्रवास अधिक सुलभ होईल. त्यामुळे कसारा मार्गावरील १५ डब्यांच्या लोकलचा विस्तार हा केवळ सेवावाढ नसून, लाखो प्रवाशांच्या दैनंदिन प्रवासाला दिलासा देणारे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे..मुख्य मार्गावरील लोकल फेऱ्या- सीएसएमटी - कसारा : १५२- सीएसएमटी - कल्याण : २९९- सीएसएमटी - ठाणे : २०११५ डब्यांच्या लोकलचा विस्तार- १६ ऑक्टोबर २०१२ - १६ फेऱ्यांनी सुरुवात- ४ मार्च २०१९ - २२ फेऱ्या- २० जुलै २०२६ - ३२ फेऱ्या- सप्टेंबर २०२६ - कसारा मार्गावरील आणखी १५ ते २० फेऱ्यांचे नियोजन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.