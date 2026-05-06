मुंबई

Government Decision: प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळणार, कब्जेहक्काची रक्कम अधिनियमाप्रमाणे घेणार, शासनाकडून अन्यायकारक निर्णय रद्द!

Occupancy rights charges to be collected as per existing act in Maharashtra: कब्जेहक्काच्या जमिनीवरील विकासखर्च व व्याज वसुलीचा अन्यायकारक निर्णय रद्द; पुनर्वसन अधिनियमाप्रमाणेच रक्कम आकारण्याचा शासनाचा निर्णय, प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा
Big Relief for Project Affected Citizens as Unfair Policy Decision Scrapped

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या कब्जेहक्काच्या जमिनीसाठी शासनाकडून जमीन विकासासाठी झालेला खर्च व्याजासह वसूल करण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी पुनर्वसन अधिनियमाप्रमाणेच कब्जेहक्काची रक्कम घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करणारा निर्णय रद्द केल्याने प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळणार आहे.

