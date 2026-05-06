Government Decision: प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळणार, कब्जेहक्काची रक्कम अधिनियमाप्रमाणे घेणार, शासनाकडून अन्यायकारक निर्णय रद्द!

मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या कब्जेहक्काच्या जमिनीसाठी शासनाकडून जमीन विकासासाठी झालेला खर्च व्याजासह वसूल करण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी पुनर्वसन अधिनियमाप्रमाणेच कब्जेहक्काची रक्कम घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करणारा निर्णय रद्द केल्याने प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळणार आहे. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या वेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कार्याध्यक्ष संपत देसाई आदींसह अधिकारी अधिकारी उपस्थित होते. .२०२१ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार वर्ग दोनची जमीन वर्ग एक करणे तसेच कब्जेहक्काची रक्कम भरण्याबाबत निर्णय घेतला होता. जमिनीची मोजणी, ताबा देणे यावरचा खर्च प्रकल्पग्रस्तांकडून व्याजासह वसूल करण्याची तरतूद निर्णयात होती. ही तरतूदच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला..MPSC Success Story: आर्थिक परिस्थितीवर मात करत अजय सुतारचा पराक्रम; जिद्द आणि मेहनतीची कमाल, पहिल्याच प्रयत्नात PSI पदाला गवसणी!.‘चांदोली’ग्रस्तांचे पुनर्वसन मार्गीचांदोली अभयारण्यग्रस्तांना पुनर्वसन कायदा लागू न करताच त्यांचे संपादन केले गेले, ही चूक प्रशासनाकडून झाली आहे. यामुळे हजारो प्रकल्पग्रस्त बेकायदा ठरवले गेले. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन ठप्प झाले आहे. याबाबत कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.