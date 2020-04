मुंबई : "कोरोना'च्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्या बंद करण्यात आल्या असल्या तरी प्रवाशांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. आरक्षणाच्या तिकिटांचा पश्‍चिम रेल्वेकडून परतावा दिला जात आहे. 1 मार्च ते 4 एप्रिल पर्यंत पश्‍चिम रेल्वेच्या संपूर्ण विभागात एकूण 21 लाख 23 हजार प्रवाशांना 134 कोटी 48 लाख रुपयांचा तिकीट परतावा देण्यात आला आहे. एकट्या मुंबई विभागातून 9 लाख प्रवाशांना 63 कोटी रुपयांचा परतावा दिला गेला आहे. हेही वाचा : गुजरातमध्ये अडकले 700 मच्छीमार; अन्न-पाण्याअभावी हाल कोरोना संसर्गामुळे प्रवासी रेल्वे वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास रद्द झाला आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टीनिमित्त प्रवाशांनी दोन-तीन महिन्याअगोदर काढलेले तिकीट पश्‍चिम रेल्वेकडून रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे रद्द केलेल्या तिकिटांचे पैसे पश्‍चिम रेल्वेकडून परत केले जात आहेत. हे वाचलं का? : आता जहाजावर केले जाणार क्वारंटाईन! 1 मार्च ते 4 एप्रिल कालावधीत पश्‍चिम रेल्वेच्या मुंबई विभागातील एकूण 9 लाख 35 हजार 509 प्रवाशांनी तिकीट रद्द केले आहे. त्यानुसार पश्‍चिम रेल्वेने 63 कोटी 48 लाख रुपये प्रवाशांना परतावा दिला आहे. 1 ते 31 मार्चपर्यंत 9 लाख 23 हजार 645 प्रवाशांनी आपला प्रवास रद्द केला. त्यातून 62 कोटी 49 लाख रुपये परतावा देण्यात आला. मागील 4 दिवसांत 11 हजार 864 प्रवाशांनी आपला प्रवास रद्द केला. त्यातून 98 लाख 24 हजार रुपये परतावा देण्यात आला आहे, अशी माहिती पश्‍चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. 4 दिवसांत 2 कोटी 23 लाखांचा परतावा

1 ते 31 मार्च कालावधीत 20 लाख 96 हजार प्रवाशांचा प्रवास रद्द झाला आहे. परिणामी पश्‍चिम रेल्वेने प्रवाशांना 132 कोटी 25 लाख रुपयांचा तिकीट परतावा दिला आहे. मागील 4 दिवसांत 22 हजार 427 प्रवाशांनी आपला प्रवास रद्द केला. त्यातून 2 कोटी 23 लाख रुपये परतावा देण्यात आला.

Web Title: Reservation tickets are being refunded by Western Railway