पालघरमधील तीन नगराध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर! डहाणूत सामान्य, जव्हारमध्ये सर्वसाधारण महिला तर पालघरमध्ये ओबीसीचे आरक्षण

पालघर : पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, जव्हार आणि पालघर या तीन नगरपरिषदांचे आणि तलासरी, विक्रमगड, मोखाडा नगरपंचायत नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण आज जाहीर झाले आहे. डहाणू नगरपरिषदेत सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर झाले आहे. जव्हारमध्ये सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाचे आरक्षण तर महत्वपूर्ण अशा पालघर नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदावर ओबीसी अर्थात नागरिकांचा मागासवर्ग असे आरक्षण जाहीर झाले आहे.तलासरी, विक्रमगड, मोखाडा नगरपंचायत नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण ओबीसी म्हणून पडले आहे..आधी 2019 मध्ये झालेल्या नगरपरिषदांच्या निवडणुकीच्या आरक्षणात डहाणू नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण म्हणून आरक्षित होते. आगामी निवडणुकासाठी आज झालेल्या सोडतीत या नगरपरिषदेसाठी पुन्हा सर्वसाधारण आरक्षण पडले आहे. जव्हार नगरपरिषदेत या आधी ओबीसी साधारण असे आरक्षण होते. आज निघालेल्या आरक्षणात जव्हारमध्ये पुढे सर्वसामान्य स्त्री असे आरक्षण पडले आहे. पालघर नगरपरिषदेत यापूर्वी सर्वसाधारण स्त्रीचे आरक्षण होते. आता हे आरक्षण ओबीसी अर्थात नागरिकांचा मागसवर्ग असे आरक्षण जाहीर झाले आहे..डॉक्टरांचे हस्ताक्षरामुळे 'या' देशात ७,००० जणांचा मृत्यू झाला होता.तलासरी नगरपंचायतीवर याआधी 2019 मध्ये अनुसूचित जमाती असे नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण होते. आता येथे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी म्हणून आरक्षण पडले आहे. विक्रमगड नगरपंचायतवर यापूर्वी ओबीसी आरक्षण होते. आताही हे आरक्षण कायम आहे. मोखाडा येथे सर्वसाधारण आरक्षण होते. मात्र आता येथे ओबीसी आरक्षण पडले आहे..डहाणू, पालघर आणि जव्हार नगरपरिषदेवर 2019 मध्ये नगराध्यक्षपदाची निवडणूक थेट जनतेतून घेण्यात आली होती. त्यावेळी डहाणूमध्ये भाजपचे भरत राजपूत, जव्हारमध्ये शिवसेनेचे चंद्रकांत पटेल आणि पालघरमध्ये महाविकास आघाडीच्या डॉ. उज्वला काळे निवडून आल्या होत्या. तलासरी नगरपंचायत येथे गेल्या निवडणुकीत माकपचे सुरेश भोये नगराध्यक्ष होते. विक्रमगड येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पिंका पडवले तर मोखाडा नगराध्यक्षपदी शिवसेनेचे अमोल पाटील नगराध्यक्ष होते. त्यानंतर आता तिन्ही नगरपरिषदांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे तिथे आता प्रशासक कार्यरत आहेत..Mumbai News: एशियाटिक टाऊन हॉलची दुरवस्था! इतिहास जपायचा की निवडणुका जिंकायच्या? दुहेरी आव्हान उभं.