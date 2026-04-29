शाळांना विद्यार्थ्यांच्या रिझल्टची घाई, मुंबईतील अनेक शाळांचे निकाल जाहीर, गुणपत्रिकाचेही वाटप; शिक्षण विभागाचे नियोजन फेल?

मुंबई : राज्य मंडळाच्या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ चा निकाल १ मे रोजी पहिली ते नववीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे जाहीर करण्याच्या सूचना दिलेल्या असताना मुंबईतील अनेक शाळांना या निकालाची घाई करत २९ मे रोजीच आपल्या शाळांतील निकाल जाहीर करून त्यासाठीच्या गुणपत्रिकांचे वाटप सुरू केले आहे. यामुळे उन्हाळी सुट्टयांचा अगोदरच लाभ घेण्यासाठी शाळांनी सुरू केलेल्या या खटाटोपावर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..राज्यभर सध्या काही शाळांतील शिक्षकांना जनगणना आणि एआयआरसंदर्भातील कामे लावण्यात आल्याने ते त्या कामात व्यस्त आहेत. यामुळे उर्वरित शिक्षकांवर निकाल जाहीर करून संबंधित विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका वाटप करण्याचे कामकाज सोपविण्यात आले आहे. मात्र, उन्हाळी सुट्टी अगोदरच घेण्याच्या नादात मुंबईतील काही शिक्षकांनी १ मे ऐवजी आजच निकाल जाहीर केले आहेत. तर काही तज्ज्ञांच्या मते निकाल तयार झाल्यावर शाळा आपल्या स्तरावर ते जाहीर करू शकतात असे सांगण्यात आले..दरम्यान, शालेय शिक्षण विभागाकडून दरवर्षांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नियोजन आणि त्यासाठीच्या काही तारखा निश्चित केल्या जातात. यात १ मे रोजी पहिली ते नववीच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर केले जातात, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने हे निकाल १ मे रोजी जारी करून २ मे पासून शाळांना उन्हाळी सुट्टीचे नियोजनही जाहीर केलेले असताना उर्वरित दिवसांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत..शालेय शिक्षण विभागाकडून प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाचे नियोजन केले जाते त्यानुसार यंदाच्या उन्हाळी सुट्ट्यांची सुरुवात दोन मे पासून सुरू होणार आहे तर १५ जून दरम्यान पुढील शैक्षणिक वर्षात शाळांची सुरुवात होईल..शाळा आणि व्यवस्थापनांनी आपल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका पालकांना दाखवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे अधिक पारदर्शक व वस्तुनिष्ठ चित्र पालकांना १ मे रोजी पाहता येणार आहे..यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांच्या संकल्पनात्मक समज, कौशल्ये आणि अनुप्रयोग क्षमतेचा सखोल आढावा घेण्यावर भर देण्यात आला आहे. उत्तरपत्रिका पालकांच्या निदर्शनास आणल्यास विद्यार्थ्यांच्या उणिवा ओळखून त्यावर योग्य उपाययोजना करणे सोपे होईल. तसेच, गुणांपेक्षा समज व कौशल्यावर आधारित प्रगती मोजण्यास मदत होणार असल्याचे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.