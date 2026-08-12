मुंबई

Riddhi Thakkar: ‘लेट्स एक्सप्लोर बस्तर...’ २० बाइकरचा ग्रुप, सफरीचं स्वप्न ठरलं अखेरचं, अचानक काळाचा घाला; मुंबईच्या रिद्धीचा दुर्दैवी अंत

Riddhi Thakkar Accident: छत्तीसगडमधील बस्तरला भेट देण्यासाठी गेलेली मुंबईची २४ वर्षीय बाईकस्वार रिद्धी ठक्कर हिचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला आहे. हा अपघात बालोद जिल्ह्यातील मार्कटोला घाटावर घडला.
Riddhi Thakkar Accident

Riddhi Thakkar Accident

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

छत्तीसगडमधील बालोद जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग-३० वर पुरूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मार्कटोला घाटाजवळ एक भीषण अपघात घडला. बुधवारी सकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या या भीषण रस्ता अपघातात मुंबईतील एका महिला दुचाकीस्वाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. रायपूरहून बस्तरला जाणाऱ्या सुमारे २० दुचाकीस्वारांच्या गटात असलेल्या दिव्यांश ठक्कर यांची मुलगी रिद्धी ठक्कर (२४) हिला समोरून येणाऱ्या ट्रेलरने जोरदार धडक दिली. या अपघातात ती गंभीर जखमी झाली.

Loading content, please wait...
accident
accident news
accident news today
accident news article
bike accident news
biker dies in road accident
Marathi News Esakal
www.esakal.com