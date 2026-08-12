Riddhi Thakkar: ‘लेट्स एक्सप्लोर बस्तर...’ २० बाइकरचा ग्रुप, सफरीचं स्वप्न ठरलं अखेरचं, अचानक काळाचा घाला; मुंबईच्या रिद्धीचा दुर्दैवी अंत

छत्तीसगडमधील बालोद जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग-३० वर पुरूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मार्कटोला घाटाजवळ एक भीषण अपघात घडला. बुधवारी सकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या या भीषण रस्ता अपघातात मुंबईतील एका महिला दुचाकीस्वाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. रायपूरहून बस्तरला जाणाऱ्या सुमारे २० दुचाकीस्वारांच्या गटात असलेल्या दिव्यांश ठक्कर यांची मुलगी रिद्धी ठक्कर (२४) हिला समोरून येणाऱ्या ट्रेलरने जोरदार धडक दिली. या अपघातात ती गंभीर जखमी झाली. .सहकारी दुचाकीस्वार आणि स्थानिक लोकांच्या मदतीने तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही तिचा जीव वाचवता आला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, १२ ऑगस्टच्या सकाळी सुमारे २० बाईकस्वारांचा एक गट रायपूरहून बस्तरकडे निघाला होता. सर्वजण एकत्र प्रवास करत होते. धमतरी ओलांडल्यानंतर, सुमारे १७ बाईकस्वार पुढे गेले, तर तिघे मागे राहिले. .हा भीषण अपघात जिल्ह्यातील पुरूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राष्ट्रीय महामार्ग ३० वरील मार्कटोला घाटाजवळ घडला. समोरून येणाऱ्या एका ट्रेलर/ट्रकने रिद्धी ठक्करच्या मागे प्रवास करणाऱ्या बाईकला धडक दिली. ही धडक इतकी जोरदार होती की, रिद्धी रस्त्यावर पडली आणि तिला गंभीर दुखापत झाली. तिचे दोन्ही पाय मोडले. अपघाताच्या ठिकाणी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले..Indian Railway : खासगी कंत्राटदाराची निविदा रद्द! २३८ एसी लोकल रेक भारतीय रेल्वेच्या कारखान्यांतून.अपघातानंतर लगेचच इतर बाईकस्वारांनी आणि स्थानिकांनी जखमी रिद्धीला मदत केली. डायल ११२ च्या मदतीने तिला उपचारासाठी चरमा आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. प्रथमोपचारानंतर तिची गंभीर अवस्था पाहून डॉक्टरांनी तिला तात्काळ धमतरी येथील श्रीराम रुग्णालयात पाठवले. श्रीराम रुग्णालयात पोहोचल्यावर डॉक्टरांनी तिची तपासणी केली, पण तोपर्यंत रिद्धीची प्रकृती खूपच खालावली होती. डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले आणि तिचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी धमतरी जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आला..मृताची ओळख मुंबई पश्चिममधील कांदिवली येथील रहिवासी रिद्धी ठक्कर अशी पटली आहे. ती तिच्या MH 12 SP 0835 क्रमांकाच्या बाईकवरून रायपूरला आली होती. त्यानंतर ती बाईकस्वारांच्या एका गटासोबत बस्तरकडे निघाली, जो तिचा अखेरचा प्रवास ठरला. मृताची मैत्रीण आणि रायपूरची रहिवासी असलेल्या अमिता बैस हिने पोलिसांना सांगितले की, ती, रिद्धी आणि आणखी एक सहकारी बाईकस्वार बाकीच्या गटाच्या मागे जात असताना, मार्कटोला घाटाजवळ समोरून येणाऱ्या एका ट्रेलर/ट्रकने रिद्धीच्या बाईकला धडक दिली..घटनेच्या सुमारे १५ तास आधी, रिद्धीने तिच्या इंस्टाग्रामवर 'चला बस्तर फिरूया' असे कॅप्शन देऊन एक स्टोरी शेअर केली होती. रिद्धीने इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओनुसार, ती एक मेकअप आर्टिस्ट होती, गेल्या तीन वर्षांपासून बाईक चालवत होती आणि नुकतेच कझाकस्तानमध्ये झालेल्या आशियाई मेकअप चॅम्पियनशिपमध्ये तिने भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. घटनेची माहिती मिळताच, पुरूर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी संपूर्ण घटनेचा तपास सुरू केला. .Tukaram Mundhe: आता कारवाई थांबणार नाही! तुकाराम मुंढेची ताकद अजून वाढणार; एकनाथ शिंदेंनी घेतला मोठा निर्णय, म्हणाले....पोलीस अपघातात सामील असलेल्या अज्ञात ट्रेलर/ट्रक आणि त्याच्या चालकाचा शोध घेत आहेत. अपघाताची परिस्थिती, धडकेच्या वेळी वाहनांचा वेग आणि अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या सर्व बाबींचा तपास केला जात आहे. पोलिसांनी मृताच्या कुटुंबीयांना या घटनेबद्दल माहिती दिली आहे. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर, मृताचे कुटुंबीय मुंबईहून रायपूरला दाखल झाले आहेत. शवविच्छेदन आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, मृतदेह रायपूर विमानतळावर नेण्यात येईल, जिथे कुटुंबीय मृतदेह स्वीकारतील आणि पुढील विधी पूर्ण करतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.