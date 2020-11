मुख्यमंत्री सहायता निधीस आर्थिक मदत देणाऱ्या राजकीय पक्षाची माहिती देण्यास नकार

मुंबई, ता. 18 : राजकीय पक्षांकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीत आर्थिक मदत केली असेल तर त्याबाबतची माहिती देण्यास मुख्यमंत्री सहायता कक्षाकडून स्पष्ट नकार देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना साथीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री सहायता निधीत भरीव आर्थिक मदतीचे आवाहन करत असतात. यास राजकीय पक्षांकडून कसा प्रतिसाद मिळाला. याबाबत माहिती मागितली असता राजकीय पक्षाच्या योगदानाची माहिती मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष माहिती देण्यास उत्सुक नाही. याबाबत RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाने स्पष्ट कळविले आहे की, "त्रयस्थ पक्षाच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करील अशी वैयक्तिक तपशीलाची माहिती असल्याने सदर माहिती देण्यास प्रतिबंध आहे." महत्त्वाची बातमी : खेळता खेळता ४ वर्षीय अफिफाचा तोल गेला आणि अन्सारी कुटुंबावर ओढवला दुःखांचा डोंगर गलगली यांनी दिनांक 15 मे 2020 रोजी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडे कोविड अंतर्गत राजकीय पक्षाच्या योगदानाची माहिती मागितली होती. जन माहिती अधिकारी मिलिंद काबाडी यांनी कळविले की त्रयस्थ पक्षाच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करील अशी वैयक्तिक तपशीलाची माहिती असल्याने सदर माहिती देण्यास प्रतिबंध आहे. सदर माहिती संकलित केली जात नाही तसेच या कामासाठी साधन सामुग्री मोठ्या प्रमाणात वळवावी लागेल. मुख्यमंत्री सहायता निधीत अश्या प्रकारचे रोज व्यवहार होत असून विवरणपत्रात युटीआर (UTR ) क्रमांक निहाय माहिती दिलेली असते त्यामुळे देणगीदारांची नावे शोधून देणे शक्य नाही. गलगली यांनी ता. 1 जून 2020 रोजी दाखल केलेल्या प्रथम अपिलावर 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी अपील सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत सहायक संचालक असलेल्या प्रथम अपीलीय अधिकारी सुभाष नागप यांनी कुठलाही दिलासा दिला नाही. गलगली यांच्या मते कोविड अंतर्गत राजकीय पक्षाने दिलेली आर्थिक मदतीबाबत पंतप्रधान सहयता निधी कक्ष तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधी माहिती देत नाहीत. RIT anil galgali CM relief fund refused to disclose names political party and their financial assistance

