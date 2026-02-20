मुंबई

Mumbai News: मुंबईची वेगळी ओळख निर्माण होणार! चार प्रवेशद्वारांवर क्लॉक टॉवर उभारणार, रितू तावडेंची मोठी घोषणा

Ritu Tawde: मुंबईची वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी मुंबई महापौर रितू तावडे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील चारही प्रवेशद्वारांवर क्लॉक टॉवर उभारण्याची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी भूषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे.
Clock Tower build in Mumbai entrance

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबईत प्रवेश करताना पर्यटकांना मुंबईची एक वेगळी ओळख निर्माण व्हावी, यासाठी मुंबईतील चारही प्रवेशद्वारांवर भव्य प्रवेशद्वार व क्लॅाक टॉवर उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार आहे.

Mumbai
BMC
mayor
Brihanmumbai Municipal Corporation
Mumbai Municipal Corporation

