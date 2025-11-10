मुंबई

Ro-Ro Ferry Boat: रो-रो सेवेसाठी प्रवाशांना नववर्षापर्यंत प्रतीक्षा! रो-रो बोट सुरु होण्यात तिकीटदर अन् इंधनखर्चाचा ताळमेळ बसेना

Ro-Ro Ferry Boat Update: कोकणवासीयांसाठी रो-रो फेरी सेवा पुन्हा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली गेली आहे. तिकीटदर आणि इंधनखर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने पुढील वर्षी बोट सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
Ro-Ro Ferry Boat

Ro-Ro Ferry Boat

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नितीन बिनेकर

मुंबई : कोकणवासीयांसाठी महत्त्वाची असलेली रो-रो फेरी सेवा पुन्हा एकदा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली गेली आहे. एका फेरीसाठी तब्बल १८ ते २० हजार लिटर डिझेल लागणार असून, त्यासाठी जवळपास २० लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यामुळे तिकीटदर आणि इंधनखर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने बोट ऑपरेटर कंपनीने सल्लागार नेमला आहे. सर्व आर्थिक बाबींचा अभ्यास करून पुढील वर्षी बोट सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती सागरी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Mumbai
nitesh rane
Konkan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com