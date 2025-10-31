राज ठाकरेंना मारण्यासाठी बेस्टची बस हायजॅक केली अन्... ; रोहित आर्या प्रकरणानंतर अनेकांना १७ वर्षांपूर्वाच्या 'त्या' थरारक घटनेची आठवण

Rohit Arya Encounter Case Update: मुंबईत रोहित आर्या नावाच्या व्यक्तीने मुलांना कैद केल्याचा धक्कादायक प्रकार गुरुवारी उडकीस आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी या मुलांना त्याच्या कैदैतून सोडवण्याचा प्रयत्न केला. पण यावेळी झालेल्या चकमकीत रोहित आर्या मारल्या गेला. या घटनेनंतर आता विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे या घटनेनं अनेकांना १७ वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणाची आठवण झाली आहे. १७ वर्षांपूर्वी राहुल राज नावाच्या व्यक्तीने अशाच प्रकारे बसमधील प्रवाशांना कैद करण्याचा प्रयत्न केला होता. विशेष म्हणजे तो राज ठाकरे यांना मारण्यासाठी मुंबईत आला होता. त्यासाठी त्याने प्रवाशांना कैद केलं होतं. रोहित आर्याप्रमाणे राहुल राजलाही पोलिसांनी ठार केलं होतं..२७ ऑक्टोबर २००८ चा तो दिवस होता. नेहमीप्रणाने मुंबईकर त्याच्या कामावर निघाले होते. सकाळचे जवळपास साडेदहा वाजले होते. तेवढ्यात एका व्यक्तीने बेस्ट बसमधील प्रवशांना कैद केल्याची माहिती समोर आली. ही बस राहुल राज नावाच्या व्यक्तीने हायजॅक केली होती. २५ वर्षीय राहुल राज हा मूळचा बिहारचा होता. अंधेरीहून कुर्लाला येत असताना त्याने ही बस हायजॅक केली होती. ही बस कुर्ला येथे पोहोचतात १०० पेक्षा जास्त पोलिसांनी बसला घेराव घातला आणि राहुल राजला शरण येण्यास सांगितलं..Raj Thackeray : निवडणुकांमध्ये ‘मॅच फिक्सिंग’, राज ठाकरे; मतदार यादीत सुधारणा गरजेची.यावेळी राहुलने शरण न येता, एक चिठ्ठी पोलिसांच्या दिशेने फेकली. त्यावर आपल्याला राज ठाकरेंना मारायचं असल्याचं लिहिलं होतं. त्या काळात राज ठाकरे यांच्या पक्षाकडून उत्तर भारतीयांविरोधात आंदोलन करण्यात येत होते. याचा राग राहुल राजच्या मनात होता. त्यासाठी त्याने बसमधील प्रवशांना बंदी बनवलं होते. मात्र, यावेळी पोलिसांबरोबर झालेल्या चकमकीत राहुल राज मारल्या मारल्या गेला होता..लेखक जितेंद्र दीक्षित यांच्या ''बॉम्बे आफ्टर अयोध्या : सिटी इन फ्लक्स'' या पुस्तकात संपूर्ण घटनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ते म्हणतात, ''राहुल राज साकीनाकावरून बसमध्ये बसला होता. कुर्ला येथे पोहोचेपर्यंत त्याने बसवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवलं होतं. पण तिथे पोलिसांना पाहताच त्यानं फायरिंग सुरु केली. त्यातील एक गोळी एका प्रवाशाला लागली होती. बसभोवती उभे असलेले लोक जोरात होते. तो प्रवासांना इजा पोहोचू इच्छित नव्हत पण त्याला राज ठाकरे यांना मारायचं होतं.''.Raj Thackeray : महाराष्ट्रात नवे ९६ लाख खोटे मतदार, आगामी निवडणुकांचा निकाल आधीच ठरलाय; राज ठाकरेंचा खळबळजनक दावा .यासंदर्भात बोलताना तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त महंमद जावेद यांनी सांगितलं की ''जेव्हा मी बसच्या आत गेलो तेव्हा राज एका प्रवाशाला पकडून उभा होता..त्याने त्याच्या डोक्यावर बंदूक रोखली आहे. मी त्याला शरणं यायला सांगितलं. पण त्याने ऐकलं नाही. त्यामुळे प्रवाशांचा जीव वाचवण्यासाठी नाईलाज म्हणून त्याच्या दिशेने फायरिंग करावी लागली.'' पोलिसांच्या या गोळीबार राज खाली कोसळला. त्याच्या डोक्यावर आणि छातीवर गोळी लागली होती. यातच त्याचा मृत्यू झाला. आज मुंबईतील रोहित आर्य प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा अनेकांना या घटनेची आठवण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.