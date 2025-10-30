Rohit Arya News: नाराजी सरकारवर; पण माथेफिरूचा मुलांच्या जीवाशी खेळ, पडद्यामागची फिल्मी गोष्ट आली समोर

मुंबईतील पवई परिसरातून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पवई परिसरातील आए स्टुडिओमध्ये एका व्यक्तीने काही मुलांना ओलीस ठेवले आहे. ही व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या आजारी असल्याचे समजले आहे. सुमारे १७ मुलांना ओलीस ठेवले होते. घटनास्थळी पोलीस पोहोचले आहेत आणि त्यांनी एका व्यक्तीला अटक केली आहे. घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. मुलांना वाचवण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू आहे. पोलिसांनी सांगितले आहे की, सर्व मुलांना सुरक्षितपणे वाचवण्यात आले आहे. यामागचे कारण आता समोर आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी पवईतील आरए स्टुडिओमध्ये ऑडिशन्स सुरू होते. ऑडिशनसाठी ८० हून अधिक मुलांना आमंत्रित करण्यात आले होते. आता स्टुडिओमध्ये सुमारे १७ मुलांना ओलीस ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. एका व्यक्तीने मुलांना ओलीस ठेवले आहे. घटनास्थळी एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. अटक केलेल्या व्यक्तीचे नाव रोहित आर्य आहे. त्याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. .Powai Children Kidnap: तब्बल ६ दिवस तो चिमुकल्यांना...; रोहित आर्यने किडनॅप करण्यापूर्वी १७ मुलांना स्वत:कडे कसे बोलावले?.व्हिडिओमध्ये तो असे म्हणताना दिसतोय की, "मला आत्महत्या करायची नाहीये. मी दहशतवादी नाहीये. माझ्या काही मागण्या आहेत. यासाठी मी मुलांना ओलीस ठेवले आहे. मी एकटा नाहीये. माझ्यासोबत इतरही लोक आहेत. जर कोणी मला इजा करण्याचा प्रयत्न केला तर मी संपूर्ण इमारत पेटवू शकतो, असं त्याने सांगितले. आता यामागील खरे कारण समोर आले आहे..तर सुत्रांच्या माहितीनुसार, आरोपी रोहित आर्यने सरकारच्या विविध प्रोजेक्ट्समध्ये पैसे लावले होते. त्याने कौट्यवधीची गुंतवणूक केली होती. त्यामध्ये त्याचं नुकसान झालं. त्यासाठी तो सरकारला आणि संबंधित विभागाला जबाबदार धरत होता. यासाठी त्याने सरकारशी संवाद साधण्यासाठी किंवा आपली बाजू ठेवण्यासाठी त्याने हे धोकादायक पाऊल उचललं असल्याची माहिती समोर आली आहे. .Powai Kidnapper Encounter: पवई प्रकरणातील किडनॅपरचा एन्काऊंटर! छातीच्या डाव्या बाजूला गोळी लागली अन्...वृत्तानुसार आरए स्टुडिओमध्ये अनेक दिवसांपासून मुलांसाठी ऑडिशन्स सुरू होते. दरम्यान, गुरुवारी रोहित आर्य नावाच्या एका व्यक्तीने मुलांना ओलीस ठेवले. ही मुले सुमारे १५ वर्षांची असल्याचे सांगितले जात आहे. स्टुडिओबाहेर जमलेल्या मुलांच्या कुटुंबियांनी दावा केला की त्यांना सकाळी १० वाजल्यापासून ओलीस ठेवण्यात आले होते. पोलिस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.