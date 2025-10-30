मुंबई

Rohit Arya News: नाराजी सरकारवर; पण माथेफिरूचा मुलांच्या जीवाशी खेळ, पडद्यामागची फिल्मी गोष्ट आली समोर

Powai Children Hostage Reason: मुंबईतील पवई येथील आरए स्टुडिओमध्ये एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली. एका व्यक्तीने १७ मुलांना स्टुडिओमध्ये ओलीस ठेवले होते.
Powai Children Hostage Reason

Powai Children Hostage Reason

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबईतील पवई परिसरातून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पवई परिसरातील आए स्टुडिओमध्ये एका व्यक्तीने काही मुलांना ओलीस ठेवले आहे. ही व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या आजारी असल्याचे समजले आहे. सुमारे १७ मुलांना ओलीस ठेवले होते. घटनास्थळी पोलीस पोहोचले आहेत आणि त्यांनी एका व्यक्तीला अटक केली आहे. घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. मुलांना वाचवण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू आहे. पोलिसांनी सांगितले आहे की, सर्व मुलांना सुरक्षितपणे वाचवण्यात आले आहे. यामागचे कारण आता समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
crime
Crime News
student
mumbai police
children
encounter
powai dam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com