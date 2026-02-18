मुंबई

Rohit Shetty : रोहित शेट्टीच्या घरावरील गोळीबार प्रकरणातील आरोपींनी दिला कबुलीजबाब!

Rohit Shetty shooting case: आरोपींनी दिलेल्या कबुलीजबाबाने मुंबई पोलिस आश्चर्यचकित
Bollywood filmmaker Rohit Shetty

Bollywood filmmaker Rohit Shetty

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Rohit Shetty House Firing Case :रोहित शेट्टीच्या घरी झालेल्या गोळीबार घटनेच्या तपासात मुंबई गुन्हे शाखेने अनेक महत्त्वाचे पुरावे उघड केले आहेत. अटक केलेल्या संशयितांनी चौकशीदरम्यान सांगितले की, ते लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या "आकर्षक" सोशल मीडिया हँडलमुळे आकर्षित झाले होते.

 गुन्हेगार अनेकदा सोशल मीडियावर त्यांच्या गुन्हेगारी कारवाया आणि जीवनशैलीचे उघडपणे प्रदर्शन करतात, ज्यामुळे तरुणांना त्यांच्यात सामील होण्यासाठी प्रभावित होते. परिणामी, मुंबई पोलिस आता गुन्ह्यांना ग्लॅमराइज करणाऱ्या सर्व सोशल मीडिया अकाउंट्सवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

तपासादरम्यान, आर्थिक व्यवeहारांची माहिती देखील समोर आली आहे. गुन्हे शाखेच्या सूत्रांनुसार, चार मुख्य आरोपींना गुन्हा करण्यासाठी ३ लाखांची लाच देण्यात आली होती, त्यापैकी ५० हजार शूटर दीपक चंद्राला आगाऊ रक्कम म्हणून देण्यात आली होती.

Bollywood filmmaker Rohit Shetty
Betel Leaf : पान खाल्ल्याने ‘शुगर लेव्हल’ वाढते का? जाणून घ्या, तज्ञांचे मत!

 आरोपींनी कबूल केले की, बिश्नोई टोळीची सोशल मीडियावरील हालचाल पाहून, परिसरात वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आणि अल्पावधीतच मोठ्या प्रमाणात पैसे कमावण्याच्या उद्देशाने त्यांनी हा गुन्हेगारी मार्ग स्वीकारला होता.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

crime
rohit shetty
lawrence bishnoi

Related Stories

No stories found.