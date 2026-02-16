Rohit Shetty : रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबार, आणखी चौघांना अटक; मोबाईलसह महत्त्वाचे पुरावे हाती

रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबार केल्याप्रकरणी आणखी चौघांना अटक कऱण्यात आली आहे. त्यांना राजस्थानच्या बहादूर गड येथून ताब्यात घेण्यात आलं आहे. मुंबई क्राईम ब्रान्चने आणि हादूरगड स्पेशल टास्क फोर्सने संयुक्तपणे ही कारवाई केली आहे. यावेळी आरोपींकडून मोबाईल आणि आणखी काही महत्त्वाचे पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत. त्यांच्या चौकशी आता धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता आहे. .महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी पुण्यातील वारजे, कर्वेनगर भागातून पोलिसांनी ४ जणांना ताब्यात घेतलं आहे. त्यानंतर आता आणखी चार जणांना अटक करण्यात आल्याने आरोपींची संख्या आठवर गेली आहे. पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या चौघांना मुंबई गुन्हे शाखेला सोपवणार असल्याची माहिती आहे. अमन आनंद मारोटे (वय २७), आदित्य ज्ञानेश्वर गायके (वय १९, कर्वेनगर), सिद्धार्थ दीपक येनपुरे (वय २०, धायरी), समर्थ शिवशंकर पोमाजी (वय १८, धायरी) आणि स्वप्नील बंडू सकट (वय २३, रा. धायरी, पुणे) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. .Rohit Shetty Net Worth : रोहित शेट्टीची एकूण संपत्ती किती अन् त्याच्याकडे कोणत्या कार आहेत?.काही दिवसांपूर्वी घटनेची जबाबदारी स्वीकारणारी पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित शुभम लोणकर याने ही जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे शुभम लोणकर हा मूळ अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यातील नेव्होरी गावचा रहिवासी आहे..Rohit Shetty murder plot : लॉरेन्स टोळीने रचला होता रोहित शेट्टीच्या हत्येचा कट? ; ‘FIR’मधून खळबळजनक माहिती उघड!.या पोस्टमध्ये शुभम लोणकर ऊर्फ आरजू बिश्नोई याने ‘रोहित शेट्टीच्या घरावर झालेल्या गोळीबाराची जबाबदारी आम्ही स्वीकारत आहोत’ असा दावा केला होता. ‘हा फक्त एक छोटासा ट्रेलर आहे. आमच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढील वेळी थेट बेडरूममध्ये गोळ्या झाडल्या जातील,’ अशी थेट धमकी या पोस्टमध्ये देण्यात आली होती. मुंबईतील जुहू येथील रोहित शेट्टीच्या घरावर शनिवारी २ फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्री गोळीबार झाल्याची घटना घडली होती. या घटनेत कोणीही जखमी झाले नव्हतं. मात्र, या घटनेनंतर मोठी खळबळ उडाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.