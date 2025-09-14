Mumbai News: अल्पसंख्याक शाळांना २०० कोटींचा निधी, ई-लर्निंगचा दोन लाख विद्यार्थ्यांना लाभ

मुंबई : राज्यभरातील अल्पसंख्याक शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या योजनेतून २०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यातून एक हजार ३४० शाळांमध्ये ‘स्मार्ट क्लासरूम’ आणि माहिती तंत्रज्ञान प्रयोगशाळा उभारण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी ३०५ शाळांना दोन्ही प्रयोगशाळांचा दुहेरी फायदा होणार असून, डिजिटल शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होणार आहे..राज्यात सात हजारापेक्षा अधिक अल्पसंख्याक शाळा आहेत. या शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी अल्पसंख्याक विभागाकडून निधी दिला जातो. मात्र हा निधी फारच तोकडा आहे. त्यामुळे राज्यभरातील अल्पसंख्याक शाळांनाही डिजिटल तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली आहे. निवड झालेल्या या शाळांमध्ये केंद्र सरकारच्या एजन्सीकडूनच या प्रयोगशाळेची उभारणी सुरू झाली आहे..हे सामान्य जनतेसाठी नव्हते तर...; भारतात पहिले पोलीस स्टेशन कधी आणि कुठे स्थापन केले?.लाभार्थी संख्या३४० शाळा२,१५,४१७ विद्यार्थी.राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांतील विद्यार्थ्यांना उच्चस्तरीय डिजिटल साधनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्याचे नियोजन विभागाने केले आहे. पुढील काही वर्षात सर्व अल्पसंख्याक शाळांमध्ये अशी व्यवस्था करण्यात येईल. या योजनेमुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनाही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार आहे.- रुचेश जयवंशी, सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग.Kabutarkhana Ban: बंदी उठणार, कबुतरखाने पुन्हा सुरू होणार; भाजप नेत्या मनेका गांधी यांचा विश्वास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.