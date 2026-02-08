Mohan Bhagwat : सावरकरांना भारतरत्न द्या, पुरस्काराची प्रतिष्ठा वाढेल; सरसंघचालक भागवतांनी पहिल्यांदाच केली मागणी

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी सन्मान देण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केली आहे. सावकरांना हा सन्मान दिल्यास या पुरस्काराची प्रतिष्ठा वाढेल, असेही ते म्हणाले. मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमात त्यांनी याबाबत विधान केलं. त्यांच्या या विधानानंतर आता विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. .महत्त्वाचे म्हणजे वीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याबाबत संघप्रमुखांनी प्रथमच उघडपणे वक्तव्य केले आहे. याआधी अनेकदा संघांच्या कार्यकर्तांनी तसेच भाजप नेत्यांनी सावरकरांना भारतरत्न देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, आता पहिल्यांदाच मोहन भागवत यांनी याबाबत भाष्य केलं आहे. जर हा सन्मान वीर सावरकरांना दिला, तर भारतरत्न यापुरस्काराची प्रतिष्ठा अधिक उंचावेल, असे ते म्हणाले..Pushkar Singh Dhami : ‘नीती आयोगा’त अव्वल, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीत देशात पहिला क्रमांक; उत्तराखंडला ‘विकासाचे मॉडेल राज्य’ बनवण्याचा धामींचा संकल्प”.यावेळी बोलताना मोहन भागवत यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबतही प्रतिक्रिया दिली. हा करार भारताच्या हिताला धक्का न लावता करण्यात आला असेल. तर आम्ही त्याचं स्वागत करतो, असं ते म्हणाले. तसेच आंतरराष्ट्रीय करार करताना देशाचे आर्थिक आणि धोरणात्मक हित जपले पाहिजे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मोहन भागवत यांनी स्वयंसेवकांचही कौतुक केलं. संघाचे आजचे यश हे स्वयंसेवकांच्या कठोर परिश्रमांचे आणि वैचारिक धोरणांप्रती असलेल्या निष्ठेचे फलित आहे, असं ते म्हणाले..CM Yogi Adityanath: युनेस्कोमध्ये बाबासाहेबांचा पुतळा...!" महापरिनिर्वाण दिनापूर्वी योगींनी लिहिले खास पत्र.दरम्यान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मुंबईत दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवशी अभिनेता सलमान खान यांच्यासह अनेक मुस्लिम बांधव उपस्थित होते. मात्र, कार्यक्रमादरम्यान मोहन भागवत यांनी आज स्वयंसेवकांना मार्गदर्शन केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.