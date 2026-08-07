SIR नोंदणीच्या कामासाठी शिक्षक अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ; ERO, AERO ना मोठा दिलासा

मुंबई : राज्यात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाचे (SIR-2026) काम सुरू असताना मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) आणि सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO) यांच्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मानधनासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार नियमित कार्यरत ERO आणि AERO यांना वार्षिक मानधन देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे..शासनाच्या ६ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या निर्णयानुसार, नियमित कार्यरत मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना (ERO) वार्षिक ३० हजार रुपये, तर सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना (AERO) वार्षिक २५ हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. हे मानधन १ जुलै २०२६ पासून लागू करण्यात आले आहे..मतदार याद्या अचूक आणि अद्ययावत ठेवण्याच्या प्रक्रियेत ERO आणि AERO यांची भूमिका महत्त्वाची असते. राज्यात सध्या २८८ मतदार नोंदणी अधिकारी आणि १,७६२ सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी नियमितपणे कार्यरत आहेत..दरम्यान, राज्यात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणीचा (SIR-2026) कार्यक्रम राबविला जात आहे. या कामासाठी भारत निवडणूक आयोगाने नियमित पदांव्यतिरिक्त ३,५२७ अतिरिक्त AERO पदे अधिसूचित केली आहेत. या अतिरिक्त पदांवर कार्यरत AERO यांनाही संबंधित पदावरील कार्यकाळापुरते मानधन अनुज्ञेय राहणार आहे..8th Pay Commission : कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी; आठव्या वेतन आयोगात नेमकं काय ठरणार?, चर्चा निर्णायक टप्प्यात .शासनाच्या या निर्णयामुळे SIR आणि मतदार यादीच्या पुनरिक्षणाच्या कामात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. या मानधनाचा खर्च संबंधित निवडणूक खर्चाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे..महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने हा निर्णय भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांच्या आधारे जारी केला आहे. त्यामुळे SIR-2026 च्या कामात सहभागी असलेल्या अतिरिक्त AERO पदांनाही मानधनाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..Maharashtra Politics: ‘राष्ट्रवादी’च्या राज्य नेतृत्वामध्ये बदलाची शिफारस; प्रशांत किशोर यांची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी रणनीतीबाबत चर्चा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.