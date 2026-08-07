मुंबई

SIR नोंदणीच्या कामासाठी शिक्षक अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ; ERO, AERO ना मोठा दिलासा

Maharashtra Approves Honorarium for ERO and AERO Officers for SIR 2026 : SIR-2026 च्या कामात सहभागी ERO आणि AERO अधिकाऱ्यांना शासनाकडून अनुक्रमे वार्षिक ३० हजार आणि २५ हजार रुपये मानधन मंजूर.
SIR

SIR

esakal

Sandip Kapde
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मुंबई : राज्यात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाचे (SIR-2026) काम सुरू असताना मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) आणि सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO) यांच्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मानधनासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार नियमित कार्यरत ERO आणि AERO यांना वार्षिक मानधन देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

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