Sachin Waze: जामीन मिळूनही कारावास, सचिन वाझेंचा कारागृहातील मुक्काम वाढला; पुढची सुनावणी 7 ऑक्टोबरला

मुंबई : उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर सापडलेली स्फोटके आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्येप्रकरणी अटकेत असलेला बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझेचा कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे. विशेष न्यायालयाने वाझेला मंजूर केलेल्या जामिनाला उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. ३०) अंतरिम स्थगिती दिली. पुढील सुनावणी येत्या ७ऑक्टोबरला होणार आहे..वाझेला जामीन मंजूर करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) मंगळवारीच उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; मात्र न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने एनआयएच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून स्वतःला दूर ठेवले. त्यामुळे बुधवारी (ता. ३०) न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली; परंतु या खंडपीठानेही सुनावणीस नकार दिला..Toll Hike: मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर आजपासून टोल 'भार', पाचही नाक्यांवर २० टक्के दरवाढ; आता किती द्यावा लागणार टोल?.त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तीच्या आदेशानंतर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे अखेर तातडीची सुनावणी झाली. त्या वेळी एनआयएचे म्हणणे थोडक्यात ऐकल्यावर आणि वाझेकडून कोणीही वकील उपस्थित नसल्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ७ ऑक्टोबरला ठेवत तोपर्यंत विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. हे आदेश कारागृह प्रशासनाला तातडीने कळवण्याचे न्यायालयाने नमूद केले..Mumbai Accident: 71 वर्षीय माजी खासदारानं दुचाकीला उडवलं, BMC कर्मचाऱ्याचा मृत्यू तर पत्नी गंभीर; गुन्हा दाखल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.