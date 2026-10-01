मुंबई

Sachin Waze: जामीन मिळूनही कारावास, सचिन वाझेंचा कारागृहातील मुक्काम वाढला; पुढची सुनावणी 7 ऑक्टोबरला

Sachin Waze Hearing: अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर सापडलेली स्फोटके आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्येप्रकरणी सचिन वाझे यांची पुढची सुनावणी 7 ऑक्टोबरला घेतली जाणार आहे.
Sachin Vaze

Sachin Vaze

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर सापडलेली स्फोटके आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्येप्रकरणी अटकेत असलेला बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझेचा कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे. विशेष न्यायालयाने वाझेला मंजूर केलेल्या जामिनाला उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. ३०) अंतरिम स्थगिती दिली. पुढील सुनावणी येत्या ७ऑक्टोबरला होणार आहे.

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