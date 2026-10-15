मुंबई

Sachin Waze: ...हे दहशतवादी कृत्य नाही, अँटालिया स्फोटक प्रकरणी वाझेंच्या वकिलाचा हायकोर्टात युक्तिवाद

Mumbai News: अँटालिया स्फोटक प्रकरणी वाझेंच्या वकिलाने हायकोर्टात युक्तिवाद केला आहे. यामध्ये हे दहशतवादी कृत्य नाही, असे म्हटले आहे.
Sachin Waze

Sachin Waze

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या दक्षिण मुंबईतील अँटिलिया घराजवळ उभ्या असलेल्या वाहनातून डेटोनेटर किंवा फ्यूजशिवाय जिलेटिनच्या कांड्या जप्त झाल्या. त्यामुळे बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) अंतर्गत दहशतवादी कृत्य सिद्ध होत नाही, असा युक्तिवाद बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझेच्या वतीने बुधवारी (ता. १४)

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