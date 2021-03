सचिन वाझे हे ओसामा बिन लादेन असल्यासारखी भूमिका रंगवली जातेय - मुख्यमंत्री

मुंबई मुंबई पोलिसांचे गुन्हेगारी गुप्तवार्ता विभागाचे प्रमुख सचिन वाझे यांना मनसुख हिरेन प्रकरणी टार्गेट केलं जात असून ते ओसामा बिन लादेन असल्यासारखी भूमिका रंगवली जात आहे, असा आरोप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची आज सांगता झाली यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषेदत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, हिरेन मृत्यू प्रकरण हे सरकारने गांभीर्याने घेतलं असून त्याचा योग्य प्रकारे तपास केला जात आहे. आधी फाशी द्या मग तपास करा अशी पद्धत नसते, सरकारची ही पद्धत नाही. मात्र, आता नवी पद्धत आली आहे, एखाद्याला टार्गेट करायचं आणि त्याचं चारित्र्यहनन करायचं. तसेच या तपासात काही निष्पण्ण झालं नाही तरी अंग काढून घ्यायचं. मात्र, हिरेन मृत्यू प्रकरणाच्या तपासात जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई होईलच, असा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला. सचिन वाझेंचा शिवसेनेशी संबंध नाही सचिन वाझे हे पूर्वी शिवसेनेत होते मात्र, आता त्यांचा शिवसेनेशी काहीही संबंध नाही, अशी स्पष्टोक्ती यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.



Web Title: Sachin Waze is portrayed as Osama bin Laden from oppositions says CM Uddhav Thackarey