मुंबई

Raj Thackeray Sada Sarvankar : राज ठाकरेंना सदा सरवणकरांचे प्रत्युत्तर; सिद्धिविनायक देणगी गैरव्यवहार प्रकरणावरून राजकारण तापलं

Siddhivinayak Donation Scam : सिद्धिविनायक मंदिरातील देणगी गैरव्यवहार प्रकरणावर राज ठाकरे यांनी केलेल्या आरोपांना विश्वस्त अध्यक्ष सदा सरवणकर यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
Siddhivinayak Temple scam Raj Thackeray Sada Sarvankar

Siddhivinayak Temple scam Raj Thackeray Sada Sarvankar

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Siddhivinayak Temple : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी सिद्धिविनायक मंदिरातील कथित देणगी गैरव्यवहार प्रकरणावर केलेल्या आरोपांनंतर आता सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष सदा सरवणकर (Sada Sarvankar) यांनी त्याला सविस्तर उत्तर दिले आहे. या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडल्याचा उल्लेख करत सरवणकर यांनी आरोपांवर प्रतिक्रिया दिली.

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