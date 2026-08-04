Raj Thackeray Sada Sarvankar : राज ठाकरेंना सदा सरवणकरांचे प्रत्युत्तर; सिद्धिविनायक देणगी गैरव्यवहार प्रकरणावरून राजकारण तापलं

Siddhivinayak Temple : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी सिद्धिविनायक मंदिरातील कथित देणगी गैरव्यवहार प्रकरणावर केलेल्या आरोपांनंतर आता सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष सदा सरवणकर (Sada Sarvankar) यांनी त्याला सविस्तर उत्तर दिले आहे. या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडल्याचा उल्लेख करत सरवणकर यांनी आरोपांवर प्रतिक्रिया दिली..सरवणकर म्हणाले, "आतापर्यंत पोलिसांनी आरोपांच्या आधारे ताब्यात घेतलेल्या मंदिरातील कर्मचाऱ्यांना प्रथम पोलिस कोठडी आणि त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली होती. पोलिसांनी एकूण आठ जणांना ताब्यात घेतले होते आणि त्यांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली. पोलिस कोठडी संपल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध एनसीआर दाखल करण्यात आला आणि त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. या जामीन मिळालेल्यांमध्ये नरेश खाडे यांचाही समावेश आहे.".संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्णपणे राबविण्यात आली असून न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे वस्तुनिष्ठपणे पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सूचित केले. दरम्यान, राज ठाकरे यांनी सिद्धिविनायक मंदिरातील कथित देणगी गैरव्यवहाराबाबत गंभीर आरोप करत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या आरोपांनंतर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात या मुद्द्यावर चर्चा रंगली आहे..Raj Thackeray: मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरातून दरवर्षी १८ कोटी रुपयांची चोरी, राज ठाकरेंचा आरोप; काय म्हणाले?.सरवणकर यांच्या ताज्या प्रतिक्रियेनंतर सिद्धिविनायक मंदिरातील कथित देणगी गैरव्यवहार प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले असून, या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.