Mumbai Local: मुंबई लोकलच्या लाखो प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! १८ डब्यांची लोकल लवकरच धावणार; चाचणी घेणार, पण कधी?

मुंबई : मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कवरून प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. पश्चिम रेल्वे १८ डब्यांच्या लोकल ट्रेनची चाचणी घेण्याची योजना आखत आहे. ज्यामुळे भविष्यात गर्दी कमी होण्यास मदत होऊ शकते. अधिकाऱ्यांच्या मते, ही महत्त्वाची चाचणी १४ आणि १५ जानेवारी रोजी पालघर जिल्ह्यातील विरार-डहाणू रोड सेक्शनवर घेतली जाईल..सध्या, मुंबई उपनगरीय नेटवर्कमध्ये बहुतेकदा १२ डब्यांच्या लोकल ट्रेन चालवल्या जातात. पश्चिम रेल्वे आणि मध्य रेल्वे दोन्ही मर्यादित मार्गांवर १५ डब्यांच्या लोकल ट्रेन चालवतात. नेटवर्कवर दररोज अंदाजे ७.५ दशलक्ष प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या ३,००० हून अधिक लोकल ट्रेन असल्याने, अतिरिक्त क्षमतेच्या गाड्यांची गरज वाढत आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, १८ डबे असलेल्या दोन वेगवेगळ्या लोकल ट्रेनची चाचणी घेतली जाईल..एका ट्रेनमध्ये बॉम्बार्डियरची इलेक्ट्रिकल सिस्टीम असेल, तर दुसऱ्या ट्रेनमध्ये मेधाची इलेक्ट्रिकल सिस्टीम असेल. दोन्ही ट्रेनमध्ये अनिवार्य सुरक्षा चाचण्या घेतल्या जातील. या चाचण्यांमध्ये दोन महत्त्वाच्या सुरक्षा चाचण्यांचा समावेश असेल: आपत्कालीन ब्रेकिंग डिस्टन्स (EBD), ज्यामध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत ट्रेन किती लवकर थांबू शकते हे तपासले जाईल. दुसरी कपलर फोर्स (CF) चाचणी असेल, जी ब्रेकिंग दरम्यान कोचना जोडणाऱ्या कपलरवर पडणाऱ्या दाबाचे मूल्यांकन करेल..बॉम्बार्डियर सिस्टीमने सुसज्ज असलेल्या १८ मालवाहू ट्रेनची चाचणी ताशी ११० किलोमीटर वेगाने केली जाईल, तर मेधा सिस्टीमने सुसज्ज असलेल्या ट्रेनची चाचणी ताशी १०५ किलोमीटर वेगाने केली जाईल. पश्चिम रेल्वेने सांगितले की, चाचण्यांपूर्वी ट्रेन लोडिंग आणि तांत्रिक तयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश रिसर्च डिझाईन अँड स्टँडर्ड्स ऑर्गनायझेशन (RDSO) ने दिले आहेत. जर या चाचण्या यशस्वी झाल्या, तर भविष्यात मुंबई लोकल नेटवर्कवर १८ मालवाहू ट्रेन सुरू केल्याने प्रवाशांचा प्रवास अधिक आरामदायी होऊ शकतो..