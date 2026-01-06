मुंबई

Mumbai Local: मुंबई लोकलच्या लाखो प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! १८ डब्यांची लोकल लवकरच धावणार; चाचणी घेणार, पण कधी?

Mumbai Local Train 18 coach Local Train News: मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्कवरील वाढत्या प्रवाशांच्या संख्येला प्रतिसाद म्हणून पश्चिम रेल्वे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत आहे. १८ डब्यांच्या लोकल ट्रेनच्या सुरक्षितता आणि वेग चाचण्या या महिन्याच्या अखेरीस घेतल्या जातील.
मुंबई : मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कवरून प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. पश्चिम रेल्वे १८ डब्यांच्या लोकल ट्रेनची चाचणी घेण्याची योजना आखत आहे. ज्यामुळे भविष्यात गर्दी कमी होण्यास मदत होऊ शकते. अधिकाऱ्यांच्या मते, ही महत्त्वाची चाचणी १४ आणि १५ जानेवारी रोजी पालघर जिल्ह्यातील विरार-डहाणू रोड सेक्शनवर घेतली जाईल.

