जातीचा दाखला कैसा बनाया? सहर शेख अडचणीत, ४ कार्यालयांना फसवलं; नगरसेवकपद धोक्यात

ठाणे महानगर पालिका निवडणुकीत मुंब्र्यात प्रभाग ३० मधून विजयी झालेली सहर शेख ही तिच्या कैसा हराया? या विधानाने चर्चेत आली होती. आता तिचं नगरसेवक पद अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. बनावट जातीचा दाखला मिळवून शासकीय यंत्रणांची फसवणूक केल्याचा तिच्यावर आरोप आहे. तिच्या विरोधात बनावट जातीचा दाखला दिल्याची तक्रार करण्यात आली होती. पडताळणीत तहसीलदारांनी दाखल्यात त्रुटी काढल्या असून सहर शेख अडचणीत सापडू शकते..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, सहर शेखचे वडील युनूस इकबाल शेख हे मूळचे उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचे आहेत. ते महाराष्ट्रात स्थलांतरीत झाले आहेत. त्यानंतर त्यांनी इतर मागास प्रवर्गासाठी नमुना ८ वापरून महाराष्ट्रातला जातीचा दाखला मिळवला होता. सहर शेखच्या जातीच्या दाखल्याबाबत ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखल केली होती..खरातशी संबंधित मालमत्ता बड्या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे, ईडीचा ससेमिरा मागे लागणार; सरकारी बाबूंचे धाबे दणाणले.सिद्धिकी फरहा सबाब अहमद यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर चौकशीची मागणीही करण्यात आली होती. युनूस शेख यांनी स्थलांतरितांना नमुना १० लागू असताना नमुना ८ वापरल्याचं समोर आलंय. त्यांनी अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करत जातीचा बनावट दाखला मिळवला आणि त्याच्या आधारेच सहरने मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जात प्रमाणपत्र घेतलं होतं..जातीच्या दाखल्याच्या पडताळणीच्या तक्रारीवर ठाणे तहसीलदारांनी १८ मार्च रोजी सुनावणी घेतली होती. मात्र या सुनावणीला युनुस शेख यांनी आजारपणाचं कारण सांगत ते गैरहजर राहिले. तर वकिलांनी जात दाखल्याची कलर कॉपी आणि इतर कागदपत्रे सादर केली. त्या कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी २३ मार्चला पुन्हा सुनावणी घेतली गेली. तेव्हा ठाण्याच्या तहसीलदारांकडून जातीच्या दाखल्यात त्रुटी असल्याचं नमूद केलं गेलं. दुसरीकडे ठाण्यात रहिवासी असून सहर शेखने मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जातीचा दाखला घेतल्यानंही प्रश्न उपस्थित केले गेले..चार कार्यालयांची फसवणूकसहर शेखकडून ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर जात पडताळणी वैधता समिती आणि राज्य निवडणूक आयोगाची फसवणूक करण्यात आलीय. तसंच झेरॉक्स कॉपीमध्ये महाराष्ट्र शासन असा उल्लेख नाहीय. याशिवाय दाखल्यावर अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नसल्याचे आक्षेप घेण्यात आले आहेत. .गुन्हा दाखल होणारजात दाखला पडताळणीनंतर आता या दाखल्याची चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आलीय. युसूफ शेख यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि सहर शेखचाही जातीचा दाखला रद्द होणं आवश्यक असल्याच्या शिफारसी आहेत.